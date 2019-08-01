Стильная кокетка: Высоцкая устроила шопинг в паузе между съемок

Юлия Высоцкая по праву заслужила славу не только богини кухни, но и стильной штучки, образы которой в большинстве своем вызывают одобрение у пользователей Сети.

На опубликованном в аккаунте Юлии фото она занята приятным для дамы делом — шопингом. Снимок сделан в одном из столичных бутиков, где продают аксессуары, в частности сумки. В руках у Юлии небольшая бордовая сумочка с принтом. На фото она как будто размышляет, купить ее или нет, подходит ли яркая деталь к ее летнему образу.

Для обычного, будничного имиджа Высоцкая выбрала легкое, романтичное летнее платье с оборками. Украшают его разнообразные и оригинальные принты: бабочки, женские портреты и фигуры, цветы. К нему Юлия подобрала классические босоножки на высоком каблуке с ремешком и бежевую кожаную куртку с длинным рукавом, украшенную шнуровкой.

«Между дублями в ожидании команды «мотор» срочно захотелось шопинга», — призналась Высоцкая в Instagram.

Подписчики похвалили вкус своей любимицы. «Все стильно», «Умница, хорошо одеваетесь», «Завидую», — написали подписчицы.