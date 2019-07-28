ЗВЕЗДЫ

«Вода и больше ничего»: Высоцкая напомнила о периоде очищения организма

Актриса следует ведической традиции, по которой жизненные ритмы нашего тела очень сильно связаны с перемещением луны.

«Вода и больше ничего»: Высоцкая напомнила о периоде очищения организма
Юлия Высоцкая/instagram.com/juliavysotskayaofficial/

Юлия Высоцкая не только гуру в области кулинарии, но и звезда, которая известна приверженностью спорту, диетам, как и всецело здоровому образу жизни. На своей странице в Instagram актриса напомнила, что 28 июля, то есть на одиннадцатый день после полнолуния и новолуния в индуистском календаре наступает так называемые экадаши, особенно благоприятные дни для очищения организма и его восстановления.

Для привлечения внимания к теме Юлия опубликовала это фото аппетитного десерта и подписала его: «Мороженое соленая карамель (с горчинкой, сахар оооочень жжженннный), песочная невесомая тарталетка на гречишной муке и земляника с черникой в аккомпанемент… Но не сегодня. Сегодня экадаши, поэтому мечтать можно, а вот завтракать, обедать нельзя. Вода и больше ничего».

Напомним, по ведической философии жизненные ритмы нашего тела очень сильно связаны с перемещением луны. С древности люди определили, что голодание на 11-й день после новолуния и несколько дней после полнолуния наиболее благостно сказывается на организме. Поэтому в этот период нужно стараться есть не больше одного раза, после полудня.

В период экадаши допускаются все фрукты (свежие и сухие), орехи и масла, сделанные из фруктов, картофель, редис, оливки, гречневая каша, все молочные продукты.

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голоданиеочищение организмаЮлия Высоцкая

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«Вода и больше ничего»: Высоцкая напомнила о периоде очищения организма
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