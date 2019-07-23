Звездный стиль

Наоми Кэмпбелл появилась на публике в стильном костюме Gucci

49-летняя супермодель отправилась в модном наряде в Сенегал.

Наоми Кэмпбелл появилась на публике в стильном костюме Gucci
Наоми Кэмпбелл / global look press

Наоми Кэмпбелл — настоящая икона стиля. На нее равнялись 20 лет назад, и до сих пор за ее модными образами следят критики и тысячи поклонников по всему миру.

В свои 49 лет супермодель не боится экстравагантных и молодежных нарядов. Так, недавно Кэмпбелл в розовом мини-платье зажгла на пляжной вечеринке, а в этот раз она отправилась в Сенегал в стильном костюме от Gucci. Свой образ звезда мировых подиумов дополнила белой шляпой и яркими кроссовками от Nike.

«В дороге на свою родину», — подписала новый снимок у себя в Instagram 49-летняя Наоми.

Многие поклонники оценили модный выбор супермодели и отметили ее чувство стиля, которое очень редко подводит Кэмпбелл.

Не секрет, что «черная пантера» часто летает. Ранее она показала фанатам, как создает себе комфортные условия в самолетах. Так, например, Наоми тщательно следит за чистотой в салоне, используя влажные салфетки и перчатки. Также супермодель возит с собой целый «арсенал» лекарств и средств для лица.

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Наоми Кэмпбелл появилась на публике в стильном костюме Gucci
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