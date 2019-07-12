Наоми Кэмпбелл показала, как подготавливается к полету в самолете

Знаменитая британская супермодель не перестает удивлять своих поклонников. В прошлом году Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) изменила своим принципам и снялась топлес в рекламном проекте, а чуть позже продефилировала по подиуму с обнаженным бюстом. Сейчас черной пантере, как ее многие называют, уже 49 лет, но кажется, с возрастом она не растеряла свою раскрепощенность ни на грамм.
Наоми продолжает быть востребованной моделью. Выглядет женщина ни чуть не хуже, чем в юности. Правда, ей приходится носить парик, так как ее волосы испортились из-за частых укладок и экспериментов с имиджем. Темнокожая красавица старается идти в ногу со временем. У нее не только есть аккаунт в Instagram, но и канал в YouTube. На днях она решила показать, как готовится к полету на самолете. Именно этим видом транспорта чаще всего пользуется знаменитость.
Сначала она проходит через зону Duty Free, как и все другие пассажиры. Там модель берет шоколадки и мармелад в дорогу. Кэмпбелл успевает осмотреть бьюти-новинки и подкрасить губы. Поднявшись на борт воздушного суда она не спешит занять свое место в бизнес-классе. Сначала она достает из сумки перчатки и одноразовые салфетки. Ими женщина протирает сидень, столик рядом, иллюминатор и даже кондиционер и кнопку вызова стюардессы.
После этого на сидень Наоми надевает плед-чехол. Также видно, что в сумке у нее целый запас лекарств на любой случай, маска для лица Она раскладывает по карманам кресла необходимые ей в перелете предметы. Финальной стадией подготовки к полету для модели становится нанесение косметических средств. По ее словам, она придает большое значение увлажнению кожи в сухом воздухе самолета. Уже после нанесения кремов она надевает медицинскую стерильную маску черного цвета на лицо, которую не снимает весь полет.
«Не важно, на каком самолете вы летите, на коммерческом или частном, когда самолет снижается, то люди начинают кашлять и чихать. Я просто не могу так. Это моя защита от людей, которые кашляют и чихают. Я имею в виду, что я столько путешествую, что я должна много болеть от холода и прочего. И я счастлива, когда думаю, что это действительно помогает мне в моей маленькой рутине», — рассказала Наоми.