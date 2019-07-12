Наоми Кэмпбелл показала, как подготавливается к полету в самолете

Знаменитая британская супермодель не перестает удивлять своих поклонников. В прошлом году Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) изменила своим принципам и снялась топлес в рекламном проекте, а чуть позже продефилировала по подиуму с обнаженным бюстом. Сейчас черной пантере, как ее многие называют, уже 49 лет, но кажется, с возрастом она не растеряла свою раскрепощенность ни на грамм.

Наоми продолжает быть востребованной моделью. Выглядет женщина ни чуть не хуже, чем в юности. Правда, ей приходится носить парик, так как ее волосы испортились из-за частых укладок и экспериментов с имиджем. Темнокожая красавица старается идти в ногу со временем. У нее не только есть аккаунт в Instagram, но и канал в YouTube. На днях она решила показать, как готовится к полету на самолете. Именно этим видом транспорта чаще всего пользуется знаменитость.

Сначала она проходит через зону Duty Free, как и все другие пассажиры. Там модель берет шоколадки и мармелад в дорогу. Кэмпбелл успевает осмотреть бьюти-новинки и подкрасить губы. Поднявшись на борт воздушного суда она не спешит занять свое место в бизнес-классе. Сначала она достает из сумки перчатки и одноразовые салфетки. Ими женщина протирает сидень, столик рядом, иллюминатор и даже кондиционер и кнопку вызова стюардессы.

После этого на сидень Наоми надевает плед-чехол. Также видно, что в сумке у нее целый запас лекарств на любой случай, маска для лица Она раскладывает по карманам кресла необходимые ей в перелете предметы. Финальной стадией подготовки к полету для модели становится нанесение косметических средств. По ее словам, она придает большое значение увлажнению кожи в сухом воздухе самолета. Уже после нанесения кремов она надевает медицинскую стерильную маску черного цвета на лицо, которую не снимает весь полет.