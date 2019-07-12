НОВОСТИ

Наоми Кэмпбелл показала, как подготавливается к полету в самолете

Известная супермодель проводит полжизни в разъездах, поэтому научилась создавать для себя комфортные условия.

Наоми Кэмпбелл показала, как подготавливается к полету в самолете
Наоми Кэмпбелл. фото: globallookpress.com

Знаменитая британская супермодель не перестает удивлять своих поклонников. В прошлом году Наоми Кэмпбелл (Naomi Campbell) изменила своим принципам и снялась топлес в рекламном проекте, а чуть позже продефилировала по подиуму с обнаженным бюстом. Сейчас черной пантере, как ее многие называют, уже 49 лет, но кажется, с возрастом она не растеряла свою раскрепощенность ни на грамм.

Наоми продолжает быть востребованной моделью. Выглядет женщина ни чуть не хуже, чем в юности. Правда, ей приходится носить парик, так как ее волосы испортились из-за частых укладок и экспериментов с имиджем. Темнокожая красавица старается идти в ногу со временем. У нее не только есть аккаунт в Instagram, но и канал в YouTube. На днях она решила показать, как готовится к полету на самолете. Именно этим видом транспорта чаще всего пользуется знаменитость.

Сначала она проходит через зону Duty Free, как и все другие пассажиры. Там модель берет шоколадки и мармелад в дорогу. Кэмпбелл успевает осмотреть бьюти-новинки и подкрасить губы. Поднявшись на борт воздушного суда она не спешит занять свое место в бизнес-классе. Сначала она достает из сумки перчатки и одноразовые салфетки. Ими женщина протирает сидень, столик рядом, иллюминатор и даже кондиционер и кнопку вызова стюардессы.

Наоми возит с собой лекарства и крема
Наоми возит с собой лекарства и крема. фото: кадр из youtube

После этого на сидень Наоми надевает плед-чехол. Также видно, что в сумке у нее целый запас лекарств на любой случай, маска для лица Она раскладывает по карманам кресла необходимые ей в перелете предметы. Финальной стадией подготовки к полету для модели становится нанесение косметических средств. По ее словам, она придает большое значение увлажнению кожи в сухом воздухе самолета. Уже после нанесения кремов она надевает медицинскую стерильную маску черного цвета на лицо, которую не снимает весь полет.

Наоми сама готовит свое место к полету
Наоми сама готовит свое место к полету. фото: кадр из youtube

«Не важно, на каком самолете вы летите, на коммерческом или частном, когда самолет снижается, то люди начинают кашлять и чихать. Я просто не могу так. Это моя защита от людей, которые кашляют и чихают. Я имею в виду, что я столько путешествую, что я должна много болеть от холода и прочего. И я счастлива, когда думаю, что это действительно помогает мне в моей маленькой рутине», — рассказала Наоми.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

зарубежные моделизвездные историиНаоми Кэмпбелл

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Наоми Кэмпбелл показала, как подготавливается к полету в самолете
Интересно?
Поделись с друзьями: