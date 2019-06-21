Звездный стиль

Наоми Кэмпбелл в мини и кроссовках «зажгла» на пляжной вечеринке

Супермодель по-прежнему в отличной форме.

Наоми Кэмпбелл в мини и кроссовках «зажгла» на пляжной вечеринке
Наоми Кэмпбелл / Global Look Press

Сезон пляжных вечеринок во французских Каннах в самом разгаре. Звездой одной из таких тусовок, организованной интернет-компанией Spotify, стала супермодель Наоми Кэмпбелл.

Мероприятие состоялось в рамках фестиваля рекламы «Каннские львы». Появление 49-летней звезды на вечеринке нельзя было не заметить — она пришла на afterparty в розовом сверкающем мини-платье, а свой образ модель дополнила стильными кроссовками. Судя по всему, Кэмпбелл решила отдохнуть от каблуков, чтобы потанцевать на вечеринке в свое удовольствие.

Супермодель действительно отлично провела время — она зажигательно танцевала на песке, снимала выступление артистов на смартфон и подпевала им.

Фотографии с вечеринке с участием Наоми уже появились в многочисленных фанатских пабликах, посвященных иконе 90-х, в соцсети Instagram.

Ранее портал Teleprogramma.pro писал, что 49-летняя Наоми Кэмпбелл снялась в откровенной фотосессии для Vogue. На одном из снимков супермодель даже позировала топлес, не стесняясь своих форм.

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вечеринкаКанныминиНаоми Кэмпбеллплатье

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Наоми Кэмпбелл в мини и кроссовках «зажгла» на пляжной вечеринке
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