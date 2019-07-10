ЗВЕЗДЫ

Нетребко продемонстрировала стройные ноги в платье с модным принтом

Оперная дива для выхода в свет выбрала трендовое этим летом платье в горох.

Нетребко продемонстрировала стройные ноги в платье с модным принтом
Анна Нетребко. Фото: instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

После череды поездок по Европе Анна Нетребко вернулась в любимую Вену. До этого почти две недели оперная дива провела в Италии, где наслаждалась пиццей, пастой и вином. При этом певица заметила, что не поправилась ни на грамм. Поклонники восхищены, однако Нетребко не удивляется. По её словам, артист может скинуть до двух килограммов за одно выступление.

Теперь Анна Нетребко наслаждается прогулками по летнему городу. Певица примерила темную шляпку с широкими полями, чтобы укрыться от июльского солнца. К интересным белым ботинкам на шнуровке оперная дива подобрала короткое белое платье в мелкий горошек. Простой фасон выгодно подчеркнул стройные ноги певицы.

Поклонники остались в восторге от фигуры Нетребко. Оперная дива не раз заявляла, что худеть для певцов вредно, поэтому не отказывает себе в еде. Тем внимательнее фанаты рассматривают фигуру певицы и восторгаются ее стройными ногами.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна Нетребкозвездный стильмода и стильмодный принтПлатье в горохстройные ноги

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нетребко продемонстрировала стройные ноги в платье с модным принтом
Интересно?
Поделись с друзьями: