Нетребко продемонстрировала стройные ноги в платье с модным принтом

После череды поездок по Европе Анна Нетребко вернулась в любимую Вену. До этого почти две недели оперная дива провела в Италии, где наслаждалась пиццей, пастой и вином. При этом певица заметила, что не поправилась ни на грамм. Поклонники восхищены, однако Нетребко не удивляется. По её словам, артист может скинуть до двух килограммов за одно выступление.

Теперь Анна Нетребко наслаждается прогулками по летнему городу. Певица примерила темную шляпку с широкими полями, чтобы укрыться от июльского солнца. К интересным белым ботинкам на шнуровке оперная дива подобрала короткое белое платье в мелкий горошек. Простой фасон выгодно подчеркнул стройные ноги певицы.

Поклонники остались в восторге от фигуры Нетребко. Оперная дива не раз заявляла, что худеть для певцов вредно, поэтому не отказывает себе в еде. Тем внимательнее фанаты рассматривают фигуру певицы и восторгаются ее стройными ногами.