Звездный стиль

Нетребко похвасталась юбкой и жакетом, расписанными вручную

Оперная дива выбрала look от российского дизайнера.

Нетребко похвасталась юбкой и жакетом, расписанными вручную
Анна Нетребко/instagram.com/anna_netrebko_yusi_tiago/

Анна Нетребко умеет поразить воображение подписчиков. Ее посты в соцсети редко остаются незамеченными, а иногда вызывают бурю эмоций, как случилось недавно после публикации ролика, в котором она в дерзкой мини-юбке спела прямо на столе. Последнее опубликованное артисткой видео также наверняка найдет немало восторженных зрителей.

Анна показала очередной сногсшибательный наряд. Ее шелковую юбку украсил портрет мальчика. Look дополнил пестрый жакет и туфли, будто сотканные из цветов.

«Это юбка и жакет от знаменитого питерского дизайнера Татьяны Парфеновой. Ручная вышивка, ручная роспись по шелку. Шедевр», — написала в комментарии к короткому видео звезда.

Подписчики восхитились образом дивы и поинтересовались, есть ли в гардеробе Анны вещи, которые она надевала дважды. Ведь она каждый раз в новом.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Анна НетребкопевицаТатьяна Парфенова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Нетребко похвасталась юбкой и жакетом, расписанными вручную
Интересно?
Поделись с друзьями: