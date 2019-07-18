Нетребко похвасталась юбкой и жакетом, расписанными вручную

Анна Нетребко умеет поразить воображение подписчиков. Ее посты в соцсети редко остаются незамеченными, а иногда вызывают бурю эмоций, как случилось недавно после публикации ролика, в котором она в дерзкой мини-юбке спела прямо на столе. Последнее опубликованное артисткой видео также наверняка найдет немало восторженных зрителей.

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Анна показала очередной сногсшибательный наряд. Ее шелковую юбку украсил портрет мальчика. Look дополнил пестрый жакет и туфли, будто сотканные из цветов.

«Это юбка и жакет от знаменитого питерского дизайнера Татьяны Парфеновой. Ручная вышивка, ручная роспись по шелку. Шедевр», — написала в комментарии к короткому видео звезда.

Подписчики восхитились образом дивы и поинтересовались, есть ли в гардеробе Анны вещи, которые она надевала дважды. Ведь она каждый раз в новом.