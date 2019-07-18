Звездный стиль

Собчак продемонстрировала модное платье с цветочным принтом

«Вы как вино, с годами все лучше»: летний образ Ксении получил у ее подписчиков одобрение.

Собчак продемонстрировала модное платье с цветочным принтом
Ксения Собчак/instagram.com/xenia_sobchak/

Несомненно, Ксения Собчак является модной штучкой, которая любит эффектно одеваться. Ранее на странице в соцсети светской львицы нередко появлялись модные образы, но в последнее время их стало меньше.

На опубликованном фото Ксения предстала перед поклонниками в летнем образе, держа на коленях модную брендовую сумочку — такую можно купить в интернет-магазине за 70 000 рублей. Заметный аксессуар прилагался к наряду от итальянского бренда, бриллиантовым серьгам и кольцу.

«Красотка!», «Вам очень идет» «Вы — как вино, с годами все лучше» — похвалили Ксению подписчики за сдержанный и элегантный образ.

А вот комментарий Собчак, дополнявший фото, оказался далек от модной темы. «Недвижение вперед есть движение назад», — так гласит мудрая латинская пословица. Именно поэтому даже на отдыхе я не отпускаю мыслей о работе, новых героях и постоянно ищу новых партнеров для крутых интересных проектов», — подписала снимок телеведущая в Instagram.

Ксения имела в виду свой проект на YouTube «Осторожно, Собчак!», в котором она «препарирует» знаменитостей во время интервью, задавая им неудобные вопросы.

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аксессуарбрендКсения Собчак

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Собчак продемонстрировала модное платье с цветочным принтом
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