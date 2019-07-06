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Восемь ошибок: Собчак высмеяли за безграмотность

Поклонники телеведущей отметили, что она не в первый раз пишет слова с ошибками.

Восемь ошибок: Собчак высмеяли за безграмотность
Ксения Собчак. фото: globallookpress.com

Ксения Собчак не раз оказывалась в центре скандалов. Совсем недавно Анастасия Волочкова заявила, что она установила у нее дома скрытые камеры без ее ведома, когда пришла брать интервью. Эти слова телеведущая опровергла. А на днях пользователи Сети были возмущены тем, что девушка опубликовала пляжное фото своего сына Платона без одежды. Не успела звезда оправдаться за свой поступок, как вновь оказалась в неловкой ситуации.

Накануне Собчак сообщила, что стала совладелицей рекламного агентства. Этому событию она посвятила целый пост в своем аккаунте. Внимательные подписчики обнаружили целых восемь ошибок в семи предложениях. Они были поражены тому, что девушка окончившая МГИМО пишет так неграмотно. «Букву «Т» пропустили в слове «АгенТство», «Не в первый раз она делает ошибки. Вроде МГИМО… может не она пишет? Будем надеяться», — стали писать поклонники в комментариях.

На своеобразный «литературный стиль» Собчак обратил внимание и Telegram-канал «Планерка». «Легко определить, когда Ксения Собчак пишет свои посты сама. Орфография и пунктуация курят в сторонке. Про правильность пробелов вообще молчим», — отметили авторы, высмеивая звезду.  Они насчитали восемь ошибок в семи предложениях. Телеведущая на этот раз не ответила на нападки со стороны хейтеров.

ошибки собчак
фото: телеграм-канал «Планерка»

Однако кажется, что Ксения увидела комментарии негодующих поклонников, так как ее новый пост был написан уже без ошибок. Она рассказала, что любит одеваться в галереи Петровский пассаж. На снимке телеведущая предстала в костюме с кружевной блузкой в мятном цвете.

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Восемь ошибок: Собчак высмеяли за безграмотность
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