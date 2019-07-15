Елена Зеленская выбрала для красной дорожки белоснежный костюм

Супруга нового президента Украины Владимира Зеленского Елена продолжает принимать участие в официальных мероприятиях.

Совсем недавно она встречалась в Париже с первой леди Франции Брижит Макрон, а в этот раз 41-летняя Зеленская уже в Киеве провела встречу с послом этой страны на Украине Изабель Дюмон.

Торжественное мероприятие проходило в музее «Мистецький арсенал». На красной ковровой дорожке первая леди Украины отметилась в белоснежном брючном костюме, а ее образ дополнили элегантные украшения и укладка.

На своей странице в соцсети Instagram Зеленская опубликовала снимки с мероприятия и поблагодарила Дюмон за приглашение, а также поздравила всех «французских друзей» с праздником. Судя по всему, супруга президента Украины имела в виду День взятия Бастилии 14 июля.

В комментариях большинство подписчиков оценили элегантный образ Елены и осыпали ее комплиментами.

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Напомним, недавно президентская чета вернулась из официальной поездки в Канаду. На официальном мероприятии в Торонто Зеленская появилась в стильном темно-синем платье необычного кроя с пуговицами и собрала множество лестных отзывов в Сети.