Зеленская выбрала костюм небесного цвета для встречи с Макрон

Елена Зеленская – супруга президента Украины Владимира Зеленского. Как и полагается первой леди, она сопровождает своего мужа на официальных встречах. В этот раз пара отправилась с визитами во Францию и Германию.

В Париже Елена впервые встретилась с женой Эммануэля Макрона – Брижит. Совместную фотографию с первой леди Франции Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram. Для торжественного приема жена президента Украины выбрала костюм небесного цвета от украинского бренда Elenareva и бежевые лодочки от Jimmy Choo.

«Я благодарю потрясающую первую леди за дружескую беседу, теплую атмосферу и советы, которые она мне дала», – подписала снимок Елена.

Большинство поклонников первой леди Украины оценили ее утонченный образ на приеме у Брижит Макрон и написали ей множество комплиментов.

больше по теме Брижит Макрон и Мелания Трамп пришли на мероприятие в монохромных нарядах Первые леди США и Франции выглядели очень гармонично.

Напомним, что Елена Зеленская завела свой аккаунт в Instagram в качестве первой леди Украины 20 мая. Первой фотографией в аккаунте стало селфи с супругом.