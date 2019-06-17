Звездный стиль

Зеленская выбрала костюм небесного цвета для встречи с Макрон

Свой образ первая леди Украины дополнила туфлями-лодочками Jimmy Choo.

Зеленская выбрала костюм небесного цвета для встречи с Макрон
Владимир Зеленский и Елена Зеленская / Eastnews.ru

Елена Зеленская – супруга президента Украины Владимира Зеленского. Как и полагается первой леди, она сопровождает своего мужа на официальных встречах. В этот раз пара отправилась с визитами во Францию и Германию.

В Париже Елена впервые встретилась с женой Эммануэля Макрона – Брижит. Совместную фотографию с первой леди Франции Зеленская опубликовала на своей странице в Instagram. Для торжественного приема жена президента Украины выбрала костюм небесного цвета от украинского бренда Elenareva и бежевые лодочки от Jimmy Choo.

«Я благодарю потрясающую первую леди за дружескую беседу, теплую атмосферу и советы, которые она мне дала», – подписала снимок Елена.

Большинство поклонников первой леди Украины оценили ее утонченный образ на приеме у Брижит Макрон и написали ей множество комплиментов.

Напомним, что Елена Зеленская завела свой аккаунт в Instagram в качестве первой леди Украины 20 мая. Первой фотографией в аккаунте стало селфи с супругом.

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Брижит МакронВладимир ЗеленскийЕлена ЗеленскаякостюмФранция
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Зеленская выбрала костюм небесного цвета для встречи с Макрон
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