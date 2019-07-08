Зеленская пришла на прием в Торонто в стильном платье с пуговицами

Супруга украинского лидера сопровождает его в заграничной поездке в Канаду.

Жена нового украинского президента Владимира Зеленского — Елена — продолжает сопровождать любимого супруга в его первых заграничных поездках на посту главы государства.

Чета Зеленских уже посетила Париж и Берлин, где они встретились с первыми лицами государств. Сейчас президент Украины вместе с супругой находятся с официальным визитом в Канаде.

Елена уже успела встретиться с канадскими женщинами-политиками, чтобы обсудить вопросы детского здоровья, и сразила Сеть своим образом на мероприятии в брюках с завышенной талией песочного цвета и золотистой атласной блузе.

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В этот раз чета 41-летняя Зеленская вместе с мужем появилась на торжественном приеме в Торонто в длинном элегантном темно-синем платье сложного кроя с пуговицами и рукавами три четверти.

Фотографии с мероприятия уже появились на официальной странице первой леди Украины в соцсети Instagram, а также в фанатских аккаунтах, посвященных Зеленской.

Большинство пользователей Сети оценили элегантный образ Елены и отметили ее чувство стиля.