Анна Бузова вслед за сестрой облачилась в леопардовый купальник

Ольга Бузова всегда поддерживала теплые отношения со своими родителями и сестрой Анной. Однако в начале этого года после поездки на Мальдивы отношения между сестрами испортились. Между ними произошла размолвка, но причину они не называют. Ольга перестала поддерживать родственницу на важных мероприятиях, а также недавно сдержанно поздравила ее с днем рождения.

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Похоже, что пока мириться сестры не намерены. У Бузовой выдалось несколько свободных дней, которые она решила провести у подруги во Франции. Она много купалась и загорала, а вечерами гуляла по набережной. С собой телеведущая взяла несколько купальников. В бикини с леопардовым принтом звезда провела под солнцем почти весь день. Наряд девушки очень понравился ее поклонникам.

Тем временем Анна тоже отдыхает, но со своим возлюбленным — на Бали. В один день с сестрой она тоже облачилась в купальник с леопардовым принтом, но у Оли он был открытый. «Немного о нашем сегодняшнем дне: океан, бассейн, спа, вкусная еда, коктейли, интересная книга и приятные разговоры с любимым…мечтаем, строим планы на будущее», — рассказала девушка.

Поклонники сочли, что Анна выглядит даже красивее своей знаменитой сестры. «Вы красивее, чем ваша сестра намного. Просто богиня», «Красиво и естественно позирует, не то что ее сестра, аж из купальника выпрыгивает и спину ломает», «Анна, фигура и купальник отпад», — прокомментировали пост подписчики. Многие до сих пор интересуются у девушки, почему она не общается с сестрой. Анна предпочитает игнорировать подобные вопросы.