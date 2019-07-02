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Ольга Бузова рассказала, каким должен быть ее избранник

Подписчики посоветовали певице сначала измениться самой, чтобы встретить своего принца.

Ольга Бузова рассказала, каким должен быть ее избранник
Поклоники посоветовали Бузовой сначала измениться самой, а потом ждать принца. ФОТО: БОРИС КУДРЯВОВ/"ЭГ"

Как известно, Ольга Бузова до сих пор одна, несмотря на обилие поклонников. С одной стороны, певица и телеведущая слишком занята, чтобы тратить время на новые отношения, с другой – не каждый мужчина способен соответствовать требованиям, которые звезда предъявляет своему избраннику. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«Я точно знаю, какого мужчину я хочу видеть рядом с собой. Верного, доброго, искреннего, сильного, щедрого, с прекрасным чувством юмора и правильными ценностями. Которого я смогу познакомить со своей семьей и друзьями, которым я буду гордиться и восхищаться. Который полюбит меня такой, какая я есть. Примет меня и будет рядом «и в горе, и радости». И самое главное, мне нужен тот, которого смогу полюбить я. Мне нужен лучший. И я все еще верю…что он есть…», — пишет Ольга.

Подписчики же обвинили артистку с некоторой однобокости, мол, как-то странно – «я хочу принца», а он пусть принимает меня такой, какая я есть. Другое фанаты Бузовой в очередной раз посоветовали ей начать с себя – посмотреть, что не так в жизни и поведении Ольги. И разобравшись, она поймет, почему до сих пор одна.

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Ольга Бузова рассказала, каким должен быть ее избранник
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