Ольга Бузова рассказала, каким должен быть ее избранник

Как известно, Ольга Бузова до сих пор одна, несмотря на обилие поклонников. С одной стороны, певица и телеведущая слишком занята, чтобы тратить время на новые отношения, с другой – не каждый мужчина способен соответствовать требованиям, которые звезда предъявляет своему избраннику. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

«Я точно знаю, какого мужчину я хочу видеть рядом с собой. Верного, доброго, искреннего, сильного, щедрого, с прекрасным чувством юмора и правильными ценностями. Которого я смогу познакомить со своей семьей и друзьями, которым я буду гордиться и восхищаться. Который полюбит меня такой, какая я есть. Примет меня и будет рядом «и в горе, и радости». И самое главное, мне нужен тот, которого смогу полюбить я. Мне нужен лучший. И я все еще верю…что он есть…», — пишет Ольга.

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Подписчики же обвинили артистку с некоторой однобокости, мол, как-то странно – «я хочу принца», а он пусть принимает меня такой, какая я есть. Другое фанаты Бузовой в очередной раз посоветовали ей начать с себя – посмотреть, что не так в жизни и поведении Ольги. И разобравшись, она поймет, почему до сих пор одна.