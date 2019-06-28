Ольга Бузова сдержанно поздравила сестру с днем рождения

Певица и телеведущая Ольга Бузова очень скупо и сдержанно поздравила свою сестру с днем рождения. В сторис Instagram она разместила снимок из детства со своей сестрой. На этом, собственно, все поздравления и закончились.

Между тем, сама Анна Бузова отметила свой день рождения на Бали с любимым молодым человеком. В сторис она опубликовала запись, на которой сидит с ним за столом и пьет вино. При этом в подписи нет ни слова о сестре. «За маму с папой! Я вас люблю!» — подписала она.

Далее Анна Бузова рассказала, как провела день с любимым молодым человеком. В свой день рождения, к примеру, она позволила себе чизкейк. Кроме того, любимый пообещал оплатить ей услуги тату-мастера. Также сестра популярной телеведущей в этот день посетила массажный кабинет.

Напомним, что Ольга и Анна Бузова – родные сестры. Они не общаются уже почти полгода. Что стало причиной размолвки, остается только догадываться. Сами сестры по этому поводу не высказывались. По одной из версий, поводом для ссоры стало совместное возвращение с Мальдив. Ольга полетела бизнес-классом, а сестра летела в экономе. Якобы обычный житейский момент и стал причиной размолвки.