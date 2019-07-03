Каменских позировала на публике в стильном комбинезоне

Настя Каменских долгое время отказывалась комментировать личную жизнь. Однако в конце мая она сыграла свадьбу с Потапом. Поклонники не могли поверить, что их догадки оказались верными. Выяснилось, что уже не первый год девушка любит своего коллегу и продюсера. Все это время они откладывали торжество и держали свои отношения в секрете, чтобы не навредить сыну Потапа от прошлых отношений. Артист не знал, как наследник воспримет такие перемены в жизни отца.

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Теперь Каменских открыто публикует фото с супругом. Она не скрывает, что счастлива с ним. Фанаты тем временем ждут, что певица объявит о беременности. Они уверены, что в скором времени девушка осчастливит своего мужа, подарив ему ребенка. На одном из снимков, где певица позирует в облегающем платье, они даже разглядели едва появившийся живот, но пока слухи остаются слухами. После медового месяца Настя активно гастролирует и снимается в украинской версии проекта X-Factor.

На днях она появилась на съемках шоу в стильном образе. Она облачилась в бордовый комбинезон с открытыми плечами. Брюки-клеш позволили визуально сделать силуэт более стройным и женственным. Волосы она собрала в пучок, оставив лишь пару прядей у лица. Поклонники пришли в восторг от образа Каменских. «Не ну обалденная», «Какая красотка», «Похожа на певицу Инну», «Какая стройная стала», — прокомментировали пост подписчики.

На съемках также присутствовал Потап. Певица считает, что между влюбленными должна быть духовная связь. Она также уверена, что члены семьи должны оказывать друг другу поддержку. «Поддержка — это понимание, а понимание соединяет в себе множество функций. Например, идти на компромиссы и умение поставить себя на место другого человека», — порассуждала певица.