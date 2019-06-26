Каменских в облегающем платье спровоцировала слухи о беременности

В мае этого года состоялась долгожданная свадьба Насти Каменских и Потапа. Слухи о их романе ходили много лет, но артисты предпочитали отмалчиваться. Теперь они уже не скрывают нежных чувств друг к другу. Их аккаунты в соцсетях наполнились романтичными снимками в один миг. Медовый месяц молодожены провели в Турции, а затем отправились на гастроли. Влюбленные не расстаются ни на минуту.

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К слову, одно время популярные исполнители испытывали очень серьезные проблемы с весом. Каменских перед свадьбой, урегулировав свое питание, похудела с 80 до 60 кг. Последовал ее примеру и Потап. Он похудел почти на 30 кг. На снимках с пляжа певица выглядела стройной, но недавнее фото знаменитости вновь вызвало много вопросов у ее поклонников.

В кадре Настя позировала в облегающем бежевом платье, которое подчеркнуло все изгибы ее фигуры. Руки артистка держала на талии, будто пытаясь спрятать живот. Вскоре появились слухи, что девушка ждет ребенка. Поклонники начали активно обсуждать изменения ее фигуры. «И почему я всё время думаю что Настя беременна?», «Походу уже беременная!», «Настя беременная — это точно», «Беременная что ли, красиваяяяяяяя безумно», — прокомментировали пост подписчики.

Преданные фанаты заступились за звезду. Они напомнили, что о ее беременности говорят уже 13 лет, но ребенка она так и не родила. Другие заверили, что это просто особенность ее фигуры, поэтому и кажется, что у нее округлился живот. Сама Каменских пока не подтвердила, но и не опровергла слухи.

Напомним, что у Потапа есть сын от прошлого брака Андрей. Мальчику 10 лет. Похоже, что Потапу удалось сохранить хорошие отношения с бывшей женой, так как она стала гостьей на его свадьбе. Именно из-за ребенка артист долгое время откладывал свадьбу с Настей. Он боялся реакции сына, но в итоге все прошло без эксцессов.