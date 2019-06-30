Настю Каменских вылечил «доктор АйПотап»

Певица рассказала, что супруг превратил ее выходной в волшебный день.

Исполнители Настя Каменских и Потап в конце мая поженились. Торжественная церемония оставалась тайной до последнего. Бракосочетание состоялось в Киеве. После нескольких дней отдыха в Турции творческий дуэт вернулся к работе.

больше по теме Потап и Настя Каменских планировали устроить свадьбу в Италии Перевезти всех родственников пары за границу оказалось непросто, поэтому влюбленные эту идею отложили.

Настя Каменских рассказала поклонникам в блоге, что сейчас все свое время посвящает музыке и выступлениям. На отдых нет и свободной минуты. Однако недавно Каменских все же удалось устроить себе выходной. По признанию исполнительницы, Потап сумел превратить его в сказочный день.

«Ужасно заболела, работаю ежедневно. Вчера у меня был единственный выходной и мой доктор АйПотап превратил его в самый волшебный день» — поделилась певица.

Спустя месяц после церемонии многие поклонники до сих пор не верят, что пара официально оформила свои отношения.

«Так непривычно видеть вас вместе, с детства об этом мечтала, а тут бац» — прокомментировала пост Анастасии одна из фанаток творческого дуэта.

Напомним, сразу после свадьбы недоброжелатели стали искать «истинную» причину союза Каменских и Потапа. Самой популярной версией стала беременность Анастасии. Но она эти слухи опровергла.