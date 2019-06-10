Марина Ким, как и Лопырева, предпочитает тканевые шорты

Телеведущая Мария Ким воспитывает двух дочерей: 5-летнюю Бриану и 2-летнюю Дарину. Сама знаменитость тщательно следит за своей фигурой, не забывая о сбалансированном питании и физических нагрузках. Несколькими часами ранее на личной страничке в Instagram Марина опубликовала свежий снимок, где она запечатлена в тканевых мини-шортах синего оттенка, белом лифе от купальника и рубашке.

«Как спастись от жары?! В вашем городе жарко? В Москве — да», — обратилась к подписчикам Марина.

Ранее в тканевых шортах позировала и модель Виктория Лопырева. Девушка родила первенца Марка Лео в феврале. Однако это не мешает новоиспеченной мамочке участвовать в импровизированных фотосессиях.

Отцом малыша стал бизнесмен Игорь Булатов. Девушка заранее определилась с клиникой и медперсоналом. Лопырева, как и певица Нюша, рожала в Майами. Виктория утверждала, что ей очень повезло с возлюбленным, который буквально сдувал с нее пылинки, когда она носила их общего малыша.