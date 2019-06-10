Звездный стиль

Марина Ким, как и Лопырева, предпочитает тканевые шорты

Телеведущая сама ведет страничку в Instagram, публикуя в микроблоге разнообразные фотографии.

Марина Ким, как и Лопырева, предпочитает тканевые шорты
Марина Ким (Фото: Instagram.com/marina_kim_tv)

Телеведущая Мария Ким воспитывает двух дочерей: 5-летнюю Бриану и 2-летнюю Дарину. Сама знаменитость тщательно следит за своей фигурой, не забывая о сбалансированном питании и физических нагрузках. Несколькими часами ранее на личной страничке в Instagram Марина опубликовала свежий снимок, где она запечатлена в тканевых мини-шортах синего оттенка, белом лифе от купальника и рубашке.

Марина Ким в мини-шортах
Марина Ким в мини-шортиках спасается от жары. Фото: Instagram.com/marina_kim_tv

«Как спастись от жары?! В вашем городе жарко? В Москве — да», — обратилась к подписчикам Марина.

Ранее в тканевых шортах позировала и модель Виктория Лопырева. Девушка родила первенца Марка Лео в феврале. Однако это не мешает новоиспеченной мамочке участвовать в импровизированных фотосессиях.

Отцом малыша стал бизнесмен Игорь Булатов. Девушка заранее определилась с клиникой и медперсоналом. Лопырева, как и певица Нюша, рожала в Майами. Виктория утверждала, что ей очень повезло с возлюбленным, который буквально сдувал с нее пылинки, когда она носила их общего малыша.

Вам может быть интересно:

Топалов сделал селфи с шестимесячным сыном на прогулке Алферовой понравилось фото Климовой в банном полотенце Прилучный и Муцениеце положили конец слухам о расставании

Тэги:

Марина Ким
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Марина Ким, как и Лопырева, предпочитает тканевые шорты
Интересно?
Поделись с друзьями: