Васильев отметил «красивую фигуру» 48-летней Кудрявцевой

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники прокомментировал наряд 48-летней Леры Кудрявцевой на музыкальной премии «МУЗ-ТВ». Для выхода в свет супруга хоккеиста Игоря Макарова выбрала приталенное алое платье в пол. Историк моды не только оценил вечерний туалет телеведущей, но и отметил «красивую фигуру» Леры. А ведь только в августе дочери Кудрявцевой — маленькой Маше исполнится годик.

«Лера Кудрявцева сегодня — одна из самых топовых ведущих церемоний в стране. Я помню все ее наряды еще со времен «Новой волны» в Юрмале. И это платье в ее репертуаре. Ничего особенно оригинального, но красивая фигура подчеркнута. Хорошая прическа в стилистике середины 1970-х», – приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Напомним, что на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ» также были замечены: певица Нюша, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Александр Ревва, Максим Галкин, Сергей Лазарев, Юлия Савичева, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Ани Лорак с дочерью Софией, Юлия Барановская с сыном Артемом, Жасмин, Юлия Ковальчук, Анна Семенович, Светлана Лобода, Валерия, Полина Гагарина и другие.