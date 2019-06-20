Звездный стиль

Васильев отметил «красивую фигуру» 48-летней Кудрявцевой

Историк моды оценил вечерний туалет супруги хоккеиста Игоря Макарова, в котором она появилась на премии «МУЗ-ТВ».

Васильев отметил «красивую фигуру» 48-летней Кудрявцевой
Лера Кудрявцева (Фото: Instagram.com/leratv)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники прокомментировал наряд 48-летней Леры Кудрявцевой на музыкальной премии «МУЗ-ТВ». Для выхода в свет супруга хоккеиста Игоря Макарова выбрала приталенное алое платье в пол. Историк моды не только оценил вечерний туалет телеведущей, но и отметил «красивую фигуру» Леры. А ведь только в августе дочери Кудрявцевой — маленькой Маше исполнится годик.

«Лера Кудрявцева сегодня — одна из самых топовых ведущих церемоний в стране. Я помню все ее наряды еще со времен «Новой волны» в Юрмале. И это платье в ее репертуаре. Ничего особенно оригинального, но красивая фигура подчеркнута. Хорошая прическа в стилистике середины 1970-х», – приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Напомним, что на красной дорожке премии «МУЗ-ТВ» также были замечены: певица Нюша, Ксения Собчак, Ольга Бузова, Александр Ревва, Максим Галкин, Сергей Лазарев, Юлия Савичева, Альбина Джанабаева и Валерий Меладзе, Ани Лорак с дочерью Софией, Юлия Барановская с сыном Артемом, Жасмин, Юлия Ковальчук, Анна Семенович, Светлана Лобода, Валерия, Полина Гагарина и другие.

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Васильев отметил «красивую фигуру» 48-летней Кудрявцевой
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