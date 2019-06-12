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У 9-месячной дочери Кудрявцевой появился надувной батут

В августе маленькой Машеньке исполнится годик. В микроблоге телеведущая уже делилась снимками наследницы.

У 9-месячной дочери Кудрявцевой появился надувной батут
Лера Кудрявцева (Фото: Globallookpress.com)

48-летняя Лера Кудрявцева вместе с мужем Игорем Макаровым решили приготовить для маленькой дочери сюрприз. Теперь у 9-месячной Маши появился собственный надувной батут в виде «домика для принцессы». Свежими кадрами нового приобретения ведущая программы «Секрет на миллион» поделилась в Stories. На личной страничке в микроблоге возлюбленная хоккеиста уже публиковала фото маленькой дочери. В августе Маше исполнится годик.

Лера Кудрявцева
У Леры Кудрявцевой появился батут для дочери Маши (Фото: Instagram.com/leratv)

Вместе с мужем и дочерью Лера Кудрявцева отдыхала в Майами. Пока телеведущая проводила каникулы с семьей, на съемочной площадке программы «Звезды сошлись» ее временно замещала экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова. Однако после того, как Лера прилетела из Штатов, она поделилась кадрами из гримерной, добавив, что уже приступила к работе. Кроме того, она вошла в состав ведущих на музыкальной премии «МУЗ-ТВ» вместе с Ксенией Собчак и Максимом Галкиным.

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звездные детиИгорь МакаровЛера Кудрявцева
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У 9-месячной дочери Кудрявцевой появился надувной батут
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