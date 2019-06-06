Васильев сравнил белое платье Лорак с балетной пачкой

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев оценил образ украинской исполнительницы Ани Лорак, появившейся на вручении музыкальной премии RU.TV. В отличие от ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной и экс-солистки группы «Блестящие» Юлии Ковальчук, которые отдали предпочтение насыщенному розовому, бывшая супруга турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу сделала ставку на белый цвет.

Несмотря на то, что платье, по мнению Васильева, больше подошло бы балерине Анастасии Волочковой, Ани удалось привлечь внимание публики необычным нарядом. Историк моды не сомневается, что украинская исполнительница благодаря своей фигуре может позволить себе любой образ.

«Наряд Ани Лорак напоминает мне массивную балетную пачку. Я бы даже скорее увидел в этом одеянии балерину Анастасию Волочкову. Вот ей бы оно очень подошло! Но не могу не отметить, что Лорак в нем тоже хорошо», — приводит 7days.ru слова Александра Васильева.

Напомним, что у певицы есть 7-летняя дочь София. С отцом девочки певица успела развестись. Ани Лорак старается не комментировать личную жизнь, певица с головой ушла в работу.