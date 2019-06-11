Звездный стиль

45-летняя Высоцкая продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини

Актриса и телеведущая открыла купальный сезон.

45-летняя Высоцкая продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини
В настоящее время Юлия Высоцкая отдыхает на море. Фото: globallook

Последние несколько дней актриса Юлия Высоцкая предавалась приятным воспоминаниям о важных событиях, произошедших в ее личной жизни. В ленте звезды появлялись трогательные снимки с венчания, а недавно Юлия рассказала о том, как познакомилась с Андреем Кончаловским. Это произошло 23 года назад на кинофестивале «Кинотавр».

Но пора тихих воспоминаний миновала и, похоже, пришло время наслаждаться летом, теплом, солнцем и, конечно, морем. Судя по очередной публикации в Сети, телеведущая открыла купальный сезон. Правда, где в настоящее время нежится под жарким солнцем, Юлия не сообщает, зато демонстрирует подтянутую фигуру в бикини.

«Хорошее начало недели», — пишет звезда, и с этим трудно поспорить.

Подписчики засыпали актрису комплиментами. Многие удивляются, как ведущей кулинарных программ удается готовить калорийные блюда и оставаться при этом столь стройной. Предвосхищая эти вопросы, под своим комментарием к снимку Высоцкая оставила несколько говорящих хэштегов: бег, велик, кофе.

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45-летняя Высоцкая продемонстрировала подтянутую фигуру в бикини
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