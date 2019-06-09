НОВОСТИ

Юлия Высоцкая вспомнила день знакомства с Андреем Кончаловским

Пара в браке более 20 лет. Для известного режиссера этот союз по счету стал пятым.

Юлия Высоцкая вспомнила день знакомства с Андреем Кончаловским
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский Фото: globallookpress.com

Эти выходные дни оказались богаты на важные даты. Шесть лет назад 8 июня поженились телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров. Этот же день важен для другой звездной пары – режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Юлии Высоцкой. Они поженились в 1998-м, а двумя годами ранее познакомились.

«Мы встретились в этот день 23 года назад… какая странная, удивительная, невероятная и все-таки прекрасная жизнь…» — написала в своем блоге Высоцкая.

СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/BydmsSVI-mg/
СКРИНШОТ: https://www.instagram.com/p/BydmsSVI-mg/

Кончаловский старше своей супруги на 36 лет. До этого он был женат четыре раза. Самый первый брак продлился всего пару лет.

Напомним, в начале 2019 года Кончаловский и Высоцкая спустя столько времени после свадьбы решили заключить еще один союз – они обвенчались. Эта новость стала сюрпризом и для поклонников, и для ближайшего окружения супругов. До последнего свое намерение они держали в тайне.

Кстати, именно в тот момент в очередной раз пошли слухи, что отношения между Юлией и Андреем разладились. Но со временем эти разговоры прекратились.

Близкие пары полагают, что супруги стали отдаляться друг от друга после страшной аварии, в которой пострадала их дочь Мария. ДТП случилось почти шесть лет назад.

Вам может быть интересно:

Оригинальный рисунок: Высоцкая примерила сарафан с принтом из редисок 45-летняя Высоцкая выбрала белые шорты для фотосъёмки в Италии Юлия Высоцкая прекратила эксперименты с внешностью после бритья налысо

Тэги:

Андрей Кончаловскийгодовщина со дня знакомстваЮлия ВысоцкаяЮлия Высоцкая и Андрей Кончаловский
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Юлия Высоцкая вспомнила день знакомства с Андреем Кончаловским
Интересно?
Поделись с друзьями: