Юлия Высоцкая вспомнила день знакомства с Андреем Кончаловским

Пара в браке более 20 лет. Для известного режиссера этот союз по счету стал пятым.

Эти выходные дни оказались богаты на важные даты. Шесть лет назад 8 июня поженились телеведущая Лера Кудрявцева и хоккеист Игорь Макаров. Этот же день важен для другой звездной пары – режиссера Андрея Кончаловского и актрисы Юлии Высоцкой. Они поженились в 1998-м, а двумя годами ранее познакомились.

«Мы встретились в этот день 23 года назад… какая странная, удивительная, невероятная и все-таки прекрасная жизнь…» — написала в своем блоге Высоцкая.

Кончаловский старше своей супруги на 36 лет. До этого он был женат четыре раза. Самый первый брак продлился всего пару лет.

Напомним, в начале 2019 года Кончаловский и Высоцкая спустя столько времени после свадьбы решили заключить еще один союз – они обвенчались. Эта новость стала сюрпризом и для поклонников, и для ближайшего окружения супругов. До последнего свое намерение они держали в тайне.

Кстати, именно в тот момент в очередной раз пошли слухи, что отношения между Юлией и Андреем разладились. Но со временем эти разговоры прекратились.

Близкие пары полагают, что супруги стали отдаляться друг от друга после страшной аварии, в которой пострадала их дочь Мария. ДТП случилось почти шесть лет назад.