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Высоцкая поделилась невероятным архивным снимком со своего венчания с Кончаловским

Таинство прошло в январе этого года.

Высоцкая поделилась невероятным архивным снимком со своего венчания с Кончаловским
Фото: globallookpress©Анатолий Ломохов

Событие, произошедшее 20 января этого года в Троицком соборе Псковского кремля, стало полной неожиданностью, как для родных и друзей Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского, так и для общественности. Ведь супруги практически никому не рассказали, что собираются обвенчаться.

Заключенный на небесах союз, который закрепил друг семьи и духовник Владимира Путина митрополит Псковский и Порховский Тихон, вызвал разговоры и в связи с тем, что в то время ходили упорные разговоры о том, что между 45-летней актрисой и 81-летним режиссером отношения серьезно разладились.

Но прошло время, слухов о размолвках в звездном семействе заметно поубавилось. А накануне Юлия решила поделиться в своем Instagram историческим кадром с венчания, предварительно отключив возможность комментировать публикацию.

«Невероятный снимок», — подписала фотографию звезда.

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Тэги:

актрисаАндрей КончаловскийвенчаниережиссертелеведущаяЮлия Высоцкая
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Высоцкая поделилась невероятным архивным снимком со своего венчания с Кончаловским
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