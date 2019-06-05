Высоцкая поделилась невероятным архивным снимком со своего венчания с Кончаловским

Таинство прошло в январе этого года.

Событие, произошедшее 20 января этого года в Троицком соборе Псковского кремля, стало полной неожиданностью, как для родных и друзей Юлии Высоцкой и Андрея Кончаловского, так и для общественности. Ведь супруги практически никому не рассказали, что собираются обвенчаться.

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Заключенный на небесах союз, который закрепил друг семьи и духовник Владимира Путина митрополит Псковский и Порховский Тихон, вызвал разговоры и в связи с тем, что в то время ходили упорные разговоры о том, что между 45-летней актрисой и 81-летним режиссером отношения серьезно разладились.

Но прошло время, слухов о размолвках в звездном семействе заметно поубавилось. А накануне Юлия решила поделиться в своем Instagram историческим кадром с венчания, предварительно отключив возможность комментировать публикацию.

«Невероятный снимок», — подписала фотографию звезда.