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Лопырева выбрала для похода на пляж в Майами шорты и розовую майку

Модель пришлось пропустить Каннский кинофестиваль ради трехмесячного сына Марка Лео.

Лопырева выбрала для похода на пляж в Майами шорты и розовую майку
Виктория Лопырева (Фото: Instagram.com/lopyrevavika)

35-летняя Виктория Лопырева поучаствовала в новой пляжной фотосессии. Модель позировала на фоне зонтиков в мини-шортах салатового оттенка и розовой майке. Меньше чем за сутки снимок знаменитости оценили порядка 54 тысяч человек. В том числе и супруги модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина.

Примечательно, что сама Виктория призналась: она не смогла оставить трехмесячного Марка Лео для того, чтобы отправиться на Каннский фестиваль. Модель решила отказаться от поездки, заявив, что вынуждена публиковать снимки в пижаме вместо того кадров в  «кутюрных» платьях.

Ранее Виктория утверждала они с возлюбленным стараются не замыкаться в четырех стенах после рождения малыша. Вместе с Игорем Булатовым она посещает спортивный зал, пляжи и ходит в рестораны. Однако покидать сына на несоклько дней ради выхода в свет новоиспеченная мамочка пока не готова. Лопырева сама вскармливает малыша, отказавшись от искусственного прикорма. Также, к слову, поступила и певица Нюша, которая в ноябре родила дочь от супруги Игоря Сивова.

Виктория рожала в Майами. Вместе с отцом мальчика она уже устраивала тематическую вечеринку в футбольном стиле, когда их малышу исполнился первый месяц.

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Тэги:

Виктория Лопыревазвездные детиИгорь Булатов
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Лопырева выбрала для похода на пляж в Майами шорты и розовую майку
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