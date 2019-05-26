Лопырева выбрала для похода на пляж в Майами шорты и розовую майку

35-летняя Виктория Лопырева поучаствовала в новой пляжной фотосессии. Модель позировала на фоне зонтиков в мини-шортах салатового оттенка и розовой майке. Меньше чем за сутки снимок знаменитости оценили порядка 54 тысяч человек. В том числе и супруги модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина.

Примечательно, что сама Виктория призналась: она не смогла оставить трехмесячного Марка Лео для того, чтобы отправиться на Каннский фестиваль. Модель решила отказаться от поездки, заявив, что вынуждена публиковать снимки в пижаме вместо того кадров в «кутюрных» платьях.

Ранее Виктория утверждала они с возлюбленным стараются не замыкаться в четырех стенах после рождения малыша. Вместе с Игорем Булатовым она посещает спортивный зал, пляжи и ходит в рестораны. Однако покидать сына на несоклько дней ради выхода в свет новоиспеченная мамочка пока не готова. Лопырева сама вскармливает малыша, отказавшись от искусственного прикорма. Также, к слову, поступила и певица Нюша, которая в ноябре родила дочь от супруги Игоря Сивова.

Виктория рожала в Майами. Вместе с отцом мальчика она уже устраивала тематическую вечеринку в футбольном стиле, когда их малышу исполнился первый месяц.