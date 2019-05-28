Звездный стиль

«Ах, какая женщина»: Марина Ким подчеркнула формы слитным купальником василькового цвета

35-летняя телеведущая поучаствовала в импровизированной фотосъёмке.

«Ах, какая женщина»: Марина Ким подчеркнула формы слитным купальником василькового цвета
Марина Ким подчеркнула фигуру купальником (Фото: Instagram.com/marina_kim_tv)

Марина Ким на личной страничке в Instagram опубликовала свежее фото из недавней импровизированной пляжной фотосессии. В кадре телеведущая запечатлена в слитном купальнике василькового оттенка и белой рубашке, которую знаменитость приспустила с плеч.

«Вот я вас люблю! А вы меня?!» — обратилась к подписчикам Марина.

Новый снимок телеведущей оценила и актриса из сериала «Кармелита» Юлия Зимина. Всего за первые два часа фото Марины Ким набрало порядка двух тысяч отметок «Нравится».

«Ах, какая женщина… Какая женщина», «Обожаю! Самая роскошная женщина, что я видел в свой жизни», «Роскошная женщина», «Мы вами восхищаемся и гордимся! Вы самая красивая в мире!!», «Лето впереди, то ли еще будет», — такие комментарии появились под снимком Ким в ее Instagram.

Марина Ким в купальнике на пляже
Поклонники не оставили без внимания свежий снимок Марины Ким в купальнике (Фото: Instagram.com/marina_kim_tv)

К слову, ранее своими снимками в бикини также делилась и супруга музыканта Влада Топалова, телеведущая Регина Тодоренко. У пары подрастает общий сын Михаил. И, несмотря на то, что она стала мамой только пять месяцев назад, девушка уже вернулась к работе и активному образу жизни.

Вам может быть интересно:

Милявская лаконично высказалась о союзе Насти Каменских и Потапа Лопырева в джинсовых мини-шортах вышла на прогулку с Булатовым Бледанс утешила 48-летнюю Кудрявцеву после слов телеведущей о старости

Тэги:

звездный стильМарина Ким
Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ах, какая женщина»: Марина Ким подчеркнула формы слитным купальником василькового цвета
Интересно?
Поделись с друзьями: