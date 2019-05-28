«Ах, какая женщина»: Марина Ким подчеркнула формы слитным купальником василькового цвета

Марина Ким на личной страничке в Instagram опубликовала свежее фото из недавней импровизированной пляжной фотосессии. В кадре телеведущая запечатлена в слитном купальнике василькового оттенка и белой рубашке, которую знаменитость приспустила с плеч.

«Вот я вас люблю! А вы меня?!» — обратилась к подписчикам Марина.

Новый снимок телеведущей оценила и актриса из сериала «Кармелита» Юлия Зимина. Всего за первые два часа фото Марины Ким набрало порядка двух тысяч отметок «Нравится».

«Ах, какая женщина… Какая женщина», «Обожаю! Самая роскошная женщина, что я видел в свой жизни», «Роскошная женщина», «Мы вами восхищаемся и гордимся! Вы самая красивая в мире!!», «Лето впереди, то ли еще будет», — такие комментарии появились под снимком Ким в ее Instagram.

К слову, ранее своими снимками в бикини также делилась и супруга музыканта Влада Топалова, телеведущая Регина Тодоренко. У пары подрастает общий сын Михаил. И, несмотря на то, что она стала мамой только пять месяцев назад, девушка уже вернулась к работе и активному образу жизни.