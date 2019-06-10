Звездный стиль

Ходченкова на «Кинотавре» отдала предпочтение брючному наряду

На красной дорожке сочинского фестиваля Светлана позировала в гордом одиночестве.

Ходченкова на «Кинотавре» отдала предпочтение брючному наряду
Светлана Ходченкова (Фото: Gloallookpress.com)

36-летняя Светлана Ходченкова стала гостьей церемонии открытия сочинского фестиваля «Кинотавр». В отличие от своих звездных коллег — Екатерины Вилковой, Надежды Михалковой, Ирины Горбачевой, Агаты Муцениеце, Анастасии Макеевой — знаменитость отдала предпочтение брючному вечернему наряду. Светлана примерила украшенный пайетками топ без бретелек, брюки и босоножки на шпильке. На красной дорожке актриса позировала в гордом одиночестве.

А вот Агата Муцениеце пришла на светское мероприятие в компании мужа Павла Прилучного. Актриса отдала предпочтение изумрудному цвету, подобрав комплект, состоящий из объемной юбки и топа. Ее супруг остановил свой выбор на горчичном костюме и белой сорочке.

Среди гостей церемонии также была замечена 54-летняя Татьяна Лютаева с дочерью Агнией Дитковските. К слову, режиссер Валерия Гай Германика появилась на красной дорожке с округлившимся животом. Знаменитость ожидает появления на свет третьего ребенка.

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"Кинотавр" 2019звездный стильСветлана Ходченкова
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Ходченкова на «Кинотавре» отдала предпочтение брючному наряду
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