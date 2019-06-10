Ходченкова на «Кинотавре» отдала предпочтение брючному наряду

36-летняя Светлана Ходченкова стала гостьей церемонии открытия сочинского фестиваля «Кинотавр». В отличие от своих звездных коллег — Екатерины Вилковой, Надежды Михалковой, Ирины Горбачевой, Агаты Муцениеце, Анастасии Макеевой — знаменитость отдала предпочтение брючному вечернему наряду. Светлана примерила украшенный пайетками топ без бретелек, брюки и босоножки на шпильке. На красной дорожке актриса позировала в гордом одиночестве.

А вот Агата Муцениеце пришла на светское мероприятие в компании мужа Павла Прилучного. Актриса отдала предпочтение изумрудному цвету, подобрав комплект, состоящий из объемной юбки и топа. Ее супруг остановил свой выбор на горчичном костюме и белой сорочке.

больше по теме Прилучный и Муцениеце положили конец слухам о расставании Супруги вместе позировали на красной ковровой дорожке кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи.

Среди гостей церемонии также была замечена 54-летняя Татьяна Лютаева с дочерью Агнией Дитковските. К слову, режиссер Валерия Гай Германика появилась на красной дорожке с округлившимся животом. Знаменитость ожидает появления на свет третьего ребенка.