Женщина-кошка: Мария Кожевникова посетила светское мероприятие в комбинезоне с леопардовым принтом

В этом году Мария Кожевникова пропустила Каннский кинофестиваль, где две недели провели многие российские знаменитости. Звезда сериала «Универ» тоже посетила светское мероприятие. Она побывала на модном показе Humariff. Молодая мама появилась на публике в платье с головокружительным декольте. В очередной раз актриса доказала, что быть мамой вовсе не означает выбор блеклых, пусть и удобных вещей.

больше по теме Мария Кожевникова появилась на модном показе в платье с головокружительным декольте Актриса посетила показа Humariff. Образ девушки многих удивил.

Мария воспитывает троих сыновей: Ивана, Максима и Василия. Материнские заботы не мешают знаменитости строить карьеру и безупречно выглядеть. Не так давно она похудела, поэтому наряды теперь еще лучше сидят на ее фигуре. Этот вторник артистка снова провела не дома. Она посетила презентацию новой коллекции одежды MA YA. Сама Кожевникова решила поддержать российского дизайнера Ксению Швыреву, придя на светское мероприятие в ее наряде.

«Решила на вечер стать женщиной-кошкой», — призналась актриса. В соцсети она разметила фото, на котором позирует в сером комбинезоне с поясом и леопардовым принтом. Образ Мария дополнила алыми босоножками на шпильке, а также неярким макияжем.

Девушка попросила поклонников оценить ее наряд. Они, к слову, пришли в настоящий восторг. «Очень красивый комбез и вы!», «Какая красотка», «Одна из немногих женщин (публичных личностей), которая сохранила естественную красоту», «Мария, вы что ни наденете, всё к лицу!», «Мария, вы просто эталон стиля и красоты», «А образ гармоничный: яркий „кошачий“ принт ничем не утяжелен», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что совсем недавно сразу после красной дорожки Кожевникова направилась на огород. По словам актрисы, работа на грядках — лучший способ привести себя в форму, а также немного загореть.