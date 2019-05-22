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Мария Кожевникова появилась на модном показе в платье с головокружительным декольте

Актриса посетила показа Humariff. Образ девушки многих удивил.

Мария Кожевникова появилась на модном показе в платье с головокружительным декольте
Мария Кожевникова. фото: globallook.com

Мария Кожевникова не уехала в Канны, как многие российские знаменитости, хоть и имеет непосредственное отношение к киноиндустрии. Она снялась в десятках фильмов, а также в популярном сериале «Универ», который принес ей известность. Актриса воспитывает троих сыновей: Ивана, Максима и Василия. Материнские заботы не мешают знаменитости изредка выходить в свет.

На днях Кожевникова посетила модный показ Humariff сезона осень-зима 2019. Для появления на публике она выбрала не классический наряд, а достаточно откровенное вечернее платье. За счет бежевой подкладки наряд смотрелся довольно откровенно. Тонкую талию подчеркнул оригинальный пояс из перьев. Мария дополнила образ жемчужными серьгами.

«Поздравляю тебя, Тамам! Это было, как и всегда, женственно и величественно!» — обратилась к дизайнеру актриса в соцсети.

Мария сидела в первом ряду и разглядывала моделей, дефилирующих в зале. Поклонники остались в восторге от образа самой Кожевниковой. Они написали ей десятки комплиментов. «Шикарный образ, просто нет слов от вашей красоты», «Красивое платье», «Вы красивая и яркая, а платье супер!», «Один из лучших образов за последнее время!» — высказались пользователи.

Напомним, что после третьей беременности Мария долго не могла похудеть. Из-за плотного рабочего графика артистке чаще всего приходится наведываться в спортзал ночью. Накануне она призналась, что у нее сбился режим сна и она задумалась над тем, чтобы оборудовать дома место для тренировок. Теперь Кожевникова в любой момент может встать на беговую дорожку.

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Мария Кожевникова появилась на модном показе в платье с головокружительным декольте
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