«Я выгляжу лет на 25»: Мария Кожевникова поделилась фото без макияжа

Актриса словно захотела подтвердить наглядно свои слова о том, что она никогда в жизни не делала уколы ботокса или гиалуроновой кислоты.

34-летняя Мария Кожевникова не перестает удивлять поклонников. Она воспитывает троих сыновей. Последнего наследника Василия актриса родила летом 2017 года. Некоторое время она не могла прийти в форму, но позже все же сбросила лишний вес. Свою фигуру девушка не любит выставлять напоказ, в отличие от многих коллег по шоу-бизнесу, но всегда одевается элегантно и очень женственно. Одни только ее романтические образы для Московского международного кинофестиваля вызывали у модных экспертов восторг.

Мария активно ведет страничку в соцсетях, где любит обсуждать с подписчиками последние новости или острые темы. Так, в эту пятницу артистка поделилась снимком без макияжа. Фото она сделала, когда направлялась по делам, сидя в машине. «Мне кажется, я выгляжу лет на 25… Или я себе льщу?!» — поинтересовалась звезда. Большинство поклонников пришли к выводу, что Кожевникова все же льстит себе. По их мнению, она выглядит без косметики почти на свой возраст.

«Вы выглядите на свой возраст», «На 30, не меньше, хотя, конечно, можно польстить и сказать кучу комплиментов, но глаза выдают возраст», «Нет, 30-35», «Нет, у 25-летних другой взгляд. Его нельзя повторить», «Вам лучше с косметикой», — высказались пользователи. Преданные фанаты попросили Марию не комплексовать. Они заверили, что она обладает уникальной природной красотой и на ее лице нет ни единой морщинки, чем может похвастаться не каждая ее ровесница.

Напомним, что раньше Марию все время обвиняли в том, что она перебарщивает с инъекциями. Актриса каждый раз опровергала домыслы злопыхателей. Она даже показывала детские архивные снимки, доказывая, что с малых лет обладает выразительными чертами лица. По словам звезды, она никогда в жизни не делала уколы ботокса или гиалуроновой кислоты.