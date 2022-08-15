Повеселилась: Людмила Порывай прыгала на сцене с украинским флагом

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай уже много лет живет в США. В Майами у нее есть недвижимость в элитном районе, кроме того, она получает американскую пенсию и ведет блог о жизни на побережье Атлантики.
Накануне Людмила Порывай от души повеселилась на концерте Ирины Билык. Туда мама Люда пришла в наряде цветов украинского флага, а после выступления Билык выбежала на сцену со знаменем и стала прыгать, кричать и танцевать, размахивая стягом.
Фанаты, увидев все это, писали, что таким образом Порывай попросту опозорила свою дочь и зятя Сергея Глушко, который, как известно в прошлом был офицером.
К слову, с Тарзаном Людмила Порывай поссорилась еще в феврале. Они отписались друг от друга в соцсетях. Причиной стали разные взгляды на мировые события.