Повеселилась: Людмила Порывай прыгала на сцене с украинским флагом

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай уже много лет живет в США. В Майами у нее есть недвижимость в элитном районе, кроме того, она получает американскую пенсию и ведет блог о жизни на побережье Атлантики.

Накануне Людмила Порывай от души повеселилась на концерте Ирины Билык. Туда мама Люда пришла в наряде цветов украинского флага, а после выступления Билык выбежала на сцену со знаменем и стала прыгать, кричать и танцевать, размахивая стягом.