Сколько сейчас стоит замок Пугачевой и Галкина* в Подмосковье

Примадонна вновь дала повод говорить о себе. На этот раз СМИ сообщили, что Алла Пугачева улетела из московского аэропорта Внуково частным бортом. Известно, что автомобиль Chevrolet Express привез певицу и ее детей в воздушную гавань. Предположительно, оттуда семейство отправится в Израиль.

У многих возник резонный вопрос: а что же будет с замком Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) в деревне Грязь? Успели ли супруги продать его? И кто мог бы приобрести такую роскошную недвижимость?

Напомним, что загородный дом Галкина* находится в самом центре деревни. Площадь особняка, расположенного на участке в один гектар, - 2300 квадратных метров. В замке шесть этажей, подземный гараж, большой бассейн, семейный театр со сценой. Кроме того, на территории участка имеется гостевой домик для помощников по хозяйству. Всего в замке 20 комнат.

Ранее пресса писала, что владельцы особняка могут запросить за него 10 миллионов долларов. Но захотят ли богатые граждане делать такие вложения? С какими сложностями может столкнуться потенциальный покупатель дорого особняка? И сколько он может стоить на самом деле?

На эту тему Teleprogramma.pro пообщалась с отечественными риэлторами.

* - Максим Галкин внесен в реестр иноагентов