Сколько сейчас стоит замок Пугачевой и Галкина* в Подмосковье

Примадонна вновь дала повод говорить о себе. На этот раз СМИ сообщили, что Алла Пугачева улетела из московского аэропорта Внуково частным бортом. Известно, что автомобиль Chevrolet Express привез певицу и ее детей в воздушную гавань. Предположительно, оттуда семейство отправится в Израиль.
У многих возник резонный вопрос: а что же будет с замком Аллы Пугачевой и Максима Галкина* (признан в РФ иноагентом) в деревне Грязь? Успели ли супруги продать его? И кто мог бы приобрести такую роскошную недвижимость?
Напомним, что загородный дом Галкина* находится в самом центре деревни. Площадь особняка, расположенного на участке в один гектар, - 2300 квадратных метров. В замке шесть этажей, подземный гараж, большой бассейн, семейный театр со сценой. Кроме того, на территории участка имеется гостевой домик для помощников по хозяйству. Всего в замке 20 комнат.
Ранее пресса писала, что владельцы особняка могут запросить за него 10 миллионов долларов. Но захотят ли богатые граждане делать такие вложения? С какими сложностями может столкнуться потенциальный покупатель дорого особняка? И сколько он может стоить на самом деле?
На эту тему Teleprogramma.pro пообщалась с отечественными риэлторами.
* - Максим Галкин внесен в реестр иноагентов
Максим Галкин в интерьерах замка. Фото: соцсети
Основатель архитектурного дизайн-бюро «Kaufman project» Анна Кауфман: «Приобрести замок могут захотеть фанаты пары»
По словам основателя архитектурного дизайн-бюро «Kaufman project» Анны Кауфман, на желание клиентов приобрести замок Пугачевой и Галкина могут повлиять ряд факторов. Например, то, что дом выполнен в специфическом (эклектическом) стиле, который редко пользуется спросом, несмотря на красивые интерьеры. К тому же у особняка не самое выгодное расположение - в деревне нет охраны.
«Как правило, клиенты с возможностью приобрести элитную недвижимость предпочитают ближнюю Рублевку или 1/2-е Успенское шоссе, но в первую очередь все, конечно, хотят охраняемую территорию. А этот замок построен среди простых домов. Кроме того, важную роль играет этажность дома - сейчас больше запросов на двухэтажные дома без лишних помещений типа мансарды, цоколя и пр. Дополнительные помещения, конечно, важны, но не когда их шесть этажей, - говорит Анна Кауфман.
- Я слышала, что хозяева озвучивали какие-то непомерные суммы за свою недвижимость. И действительно в него столько и было вложено, но поскольку очень сложно найти покупателя на необычный для нашего времени стиль, да и больших любителей антиквариата не так много, остается только надеяться, что приобрести замок захотят фанаты пары».
Анна Кауфман советует провести аукцион. И тогда, по ее мнению, покупатель замка обязательно найдется. По оценкам риэлтора, стоимость подобной роскоши может составлять миллиард рублей.
Герман Борисов: «Содержать такие замки – себе в убыток»
А вот юрист, риэлтор, эксперт по недвижимости Герман Борисов не согласен с такой суммой. Он считает, что особняк стоит значительно дешевле. Но и при небольшой сумме его будет сложно продать.
«Я видел этот замок, который просто так стоит среди деревни. Он не относится к числу элитной недвижимости. «Элитка» определяется локацией, еще раз локацией и снова локацией. Если локация не очень удачная, то хоть оформи все внутри золотом, это не будет считаться элитным объектом, - говорит Герман Борисов.
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Гарри Галкин в интерьерах замка. Фото: соцсети
- Как сейчас на фоне политической повестки обстоят дела на рынке недвижимости?
- В основном продается то, что на нижней границе рынка. То же самое касается и городской недвижимости.
Речь идет о квартирах в многоквартирных домах. Смотришь по типу и делаешь выборку. Хорошо покупается самое дешевое жилье.
Существуют же разные типы домов: эконом, бизнес, элитная недвижимость. Продается то, что не переоценено, поскольку во время пандемии рынок разогнали дешевыми кредитами. И сейчас он откатывается обратно.
- Замок может стоить миллиард?
- Да нет, конечно. Многое зависит от цены земли, а земля в этом районе недорогая. Если бы можно было перетащить камни и построить что-то на Николиной горе… А деревня Грязь на дороге, на развилке…
- Тогда назовите, пожалуйста, вашу цену!
- Мне трудно это сделать. Нужно же смотреть на планировку. Да и никому особо и не нужен этот замок даже за сто миллионов. Тем более там могут начисляться большие налоги, и содержать такую недвижимость - себе в убыток. В Европе многие не хотят получать в наследство такие замки, поскольку отказываются вкладываться в них. Здесь тот же самый случай.