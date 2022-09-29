«Значит, не так уж сильно они и дружили»: почему Пугачева уехала, не дождавшись похорон Моисеева

Стало известно, что Алла Пугачева вновь покинула страну: улетела с детьми в Израиль. Многие были неприятно удивлены этим поступком Примадонны. Общественность смутил даже не столько сам факт отъезда, а то, что Пугачева не дождалась похорон Бориса Моисеева, с которым давно дружила. Тeleprogramma.pro выяснила, что думают звезды об этом поспешном отъезде.
Певец Данко: «Такая вот у них дружба»
Данко. Фото: Global Look Press
— Алла Борисовна уехала? Ну, видимо, у нее билеты были заранее куплены в Израиль. Сдать их не получилось бы. Наверное, она давно уже купила эти билеты, а потом так совпало… Не осталась на похороны друга Моисеева — значит, не так уж сильно они и дружили. Такая вот у них дружба.
Иосиф Пригожин: «Мне все равно»
— Я об этом даже не думаю, мне все равно! Кто куда уехал… Даже не хочу комментировать.
Бари Алибасов – младший: «Она абсолютно свободный человек»
Бари Алибасов –младший. Фото: Global Look Press
— Знаете, Борис Михайлович Моисеев – один из моих кумиров детства, он для меня очень важный человек, я его всегда уважал, даже в караоке всегда пою его песни. Он сумел разрушить многие шаблоны.
К сожалению, я сейчас с семьей в Калининграде, так что, несмотря на всю мою любовь к Борису Михайловичу, я буду хоронить его только в своем сердце. Если даже Алла Борисовна куда-то сейчас уехала – у меня к ней нет никаких претензий по этому поводу. Я просто могу разделить с ней любовь к Борису Михайловичу, которую она за свою жизнь неоднократно выражала.
Алла Борисовна может делать абсолютно все, что она захочет. Она абсолютно свободный человек.
Александр Бенхин, звездный адвокат: «Может быть, она волнуется за детей»
Алла Пугачева с детьми. Фото: соцсети звезды
– Вероятность того, что она покинула страну навсегда, довольно высока, потому что у нее есть гражданство Израиля. А раз у нее есть гражданство Израиля – значит, она может спокойно перемещаться, куда хочет, в любую секунду, никаких ограничений у нее нет, она имеет право это делать. Алла Борисовна – не военнообязанная, так что на нее вся эта ситуация с призывом не распространяется, никаких препятствий для выезда нет.
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— Что касается ситуации с похоронами Бориса Моисеева – это опять же личное дело Пугачевой, не нам ее осуждать. Может быть, перед ней сейчас более приоритетные задачи, может быть, она волнуется за детей. Если она считает, что детям будет более безопасно жить в Израиле, — это объясняет все ее поступки. Это естественно, когда интересы детей для матери важнее всего остального.
— Говорят, Моисеев мог что-то оставить Кристине Орбакайте, возможно, даже квартиру…
— Может быть. Но все-таки именно благодаря Пугачевой он в свое время стал тем, кем он стал. Он ведь танцевал в составе трио «Экспрессия», а Пугачева его заметила и раскрутила. Благодаря тому, что он был к ней близок, он стал звездой, не имея особых вокальных данных. То есть он был ей обязан, а не она ему.
Если она решила уехать, не дожидаясь похорон, ну, это ее право. Она — Примадонна, «номер один», о ней пишут мировые СМИ. Она может делать все, что хочет!