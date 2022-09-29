«Значит, не так уж сильно они и дружили»: почему Пугачева уехала, не дождавшись похорон Моисеева

– Вероятность того, что она покинула страну навсегда, довольно высока, потому что у нее есть гражданство Израиля. А раз у нее есть гражданство Израиля – значит, она может спокойно перемещаться, куда хочет, в любую секунду, никаких ограничений у нее нет, она имеет право это делать. Алла Борисовна – не военнообязанная, так что на нее вся эта ситуация с призывом не распространяется, никаких препятствий для выезда нет.

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— Что касается ситуации с похоронами Бориса Моисеева – это опять же личное дело Пугачевой, не нам ее осуждать. Может быть, перед ней сейчас более приоритетные задачи, может быть, она волнуется за детей. Если она считает, что детям будет более безопасно жить в Израиле, — это объясняет все ее поступки. Это естественно, когда интересы детей для матери важнее всего остального.

— Говорят, Моисеев мог что-то оставить Кристине Орбакайте, возможно, даже квартиру…

— Может быть. Но все-таки именно благодаря Пугачевой он в свое время стал тем, кем он стал. Он ведь танцевал в составе трио «Экспрессия», а Пугачева его заметила и раскрутила. Благодаря тому, что он был к ней близок, он стал звездой, не имея особых вокальных данных. То есть он был ей обязан, а не она ему.

Если она решила уехать, не дожидаясь похорон, ну, это ее право. Она — Примадонна, «номер один», о ней пишут мировые СМИ. Она может делать все, что хочет!