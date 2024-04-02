Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев: «Десять лет назад Либерж потеряла ребенка»

- Антон, когда вы видели Либерж Кпадону последний раз?

- Летом, когда она вернулась на проект «Дом-2». Но уже тогда она говорила, что переживает сложный период в жизни, что она замкнулась, что сидела дома, вела прямые эфиры и мало с кем общалась.

И возвращение на проект Либерж воспринимала как шанс вернуться в социум, найти свою любовь. Тогда у нее еще не диагностировали проблемы с легкими, и особых болезней не было.

Внешне она, конечно, оставалась веселой, улыбалась, смеялась, но было видно, что она в эмоциональном кризисе!

- А почему так?

- Так совпало, что когда Либерж возвратилась на проект, там как раз находился Иван Барзиков, с которым она десять лет назад строила любовь. Но на тот момент у него уже были отношения.

Жизнь Вани Барзикова текла своим чередом, а она одна... Либерж нередко вспоминала свой тот роман с Ваней. У нее бывали срывы в прямом эфире, даже случалась истерика. Либерж вспоминала свои чувства к Ване, говорила, что в ней еще живет старая любовь.

Либерж хотела выйти замуж, стать матерью, но из-за того, что у нее не сложилась женская доля, она чувствовала подавленность и одиночество. А еще она рассказывала о том, что десять лет назад была беременна от Вани и потеряла ребенка.