Ведущий «Дома-2» Антон Беккужев: «Десять лет назад Либерж потеряла ребенка»

Новость об уходе из жизни бывшей участницы проекта «Дом-2» Либерж Кпадону потрясла общественность. Ее тело обнаружили на съемной квартире в подмосковном Королеве. По одним данным, Либерж умерла сорок дней назад, по другим – десять дней.
Но больше всего окружающих удивило, почему известную молодую женщину так долго никто не искал, включая собственных родителей. Впоследствии мама участницы телестройки призналась, что ее муж недавно тоже пережил операцию. И практически все свободное время женщина проводила, заботясь о супруге.
Как рассказал Teleprogramma.pro ведущий реалити-шоу «Дом-2» Антон Беккужев, на первый взгляд Либерж Кпадону была успешной молодой женщиной. Ходили даже слухи, что с продвижением в карьере ей хотела помочь сама Алла Пугачева. Но у Либерж не было того пресловутого женского счастья…
Антон Беккужев. Фото: соцсети Антона Беккужева
- Антон, когда вы видели Либерж Кпадону последний раз?
- Летом, когда она вернулась на проект «Дом-2». Но уже тогда она говорила, что переживает сложный период в жизни, что она замкнулась, что сидела дома, вела прямые эфиры и мало с кем общалась.
И возвращение на проект Либерж воспринимала как шанс вернуться в социум, найти свою любовь. Тогда у нее еще не диагностировали проблемы с легкими, и особых болезней не было.
Внешне она, конечно, оставалась веселой, улыбалась, смеялась, но было видно, что она в эмоциональном кризисе!
- А почему так?
- Так совпало, что когда Либерж возвратилась на проект, там как раз находился Иван Барзиков, с которым она десять лет назад строила любовь. Но на тот момент у него уже были отношения.
Жизнь Вани Барзикова текла своим чередом, а она одна... Либерж нередко вспоминала свой тот роман с Ваней. У нее бывали срывы в прямом эфире, даже случалась истерика. Либерж вспоминала свои чувства к Ване, говорила, что в ней еще живет старая любовь.
Либерж хотела выйти замуж, стать матерью, но из-за того, что у нее не сложилась женская доля, она чувствовала подавленность и одиночество. А еще она рассказывала о том, что десять лет назад была беременна от Вани и потеряла ребенка.
На нашем проекте она в свое время выходила замуж и развелась. То есть у нее была несчастливая женская доля.
Когда она пропала, подписчики переживали, писали мне: «Вы знаете, что с Либерж?». А я не мог ответить на этот вопрос, потому что у меня не было с ней дружеских отношений. Многие видели, что последние месяцы Либерж проходила лечение. Возможно, она восстанавливается, или, наоборот, ее состояние ухудшилось, не до соцсетей. Поэтому многие и не обращали на это внимания. Страшно, что близких не было рядом.
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Либерж Кпадону. Фото: соцсети Либерж Кпадону
- Но ведь у Либерж Кпадону есть родители…
- У нее были мама и папа, которые жили в другом городе и почему-то с ней не созванивались. Сейчас ее мама говорит, что у отца Либерж тоже возникли проблемы со здоровьем, он перенес операцию. Поэтому она занималась семейными делами.
Вообще, это все очень грустно. На первый взгляд кажется, что девушка успешная, известная, с большим количеством подписчиков, но на самом деле за внешним благополучием скрывалась глубокая душевная травма.
Она была очень яркая, талантливая, с шикарным голосом. Либерж Кпадону прекрасно пела.
В свое время даже говорили, что ей предлагала контракт сама Алла Пугачева. У них тоже было свое общение. Жалко, что в итоге ничего не сложилось...