Мама Либерж Кпадону вылетела в Москву, узнав о смерти дочки из соцсетей

Либерж Кпадону умерла дома. Фото: соцсети Либерж Кпадону 

Мама известной участницы реалити-шоу «Дом-2» Либерж Кпадону поделилась своими эмоциями после того, как узнала о трагической кончине своей дочери. Она оставила комментарий в социальной сети, в котором выразила свое горе и недоумение.

Либерж Кпадону, бывшая участница «Дома-2», ушла из жизни в возрасте 36 лет. Ее внезапная смерть стала шоком для многих поклонников шоу. Среди первых, кто отреагировал на эту новость, была мама Либерж. В своем комментарии она написала, что не может поверить в случившееся и что ее дочь навсегда останется в ее сердце. Мама Либерж отметила, что узнала о случившемся от пользователей соцсетей. Теперь она собирается лететь в Москву. 

Также родительница Кпадону призналась, что ей первым делом придется поехать в полицию. Она призналась, что ее встретит подруга в аэропорту, с которой ей хочется поговорить в первую очередь. 

«Я просто не представляю, что нас ждет сейчас в Москве», — подчеркнула она, пишет ИА «Регнум».

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Подробности о последних днях жизни Либерж Кпадону пока не известны. Однако, по словам ее мамы, она боролась с серьезными проблемами со здоровьем. Она выразила надежду, что ее дочь наконец обрела покой.

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