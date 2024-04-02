Андрей Черкасов: «Об алкоголизме Либерж говорили еще лет десять назад»

Общественность шокирована смертью участницы проекта «Дом-2» Либерж Кпадону. Она была обнаружена в съемной квартире в Подмосковье. По одним данным, тело пролежало там сорок дней, по другим – десять.

Последний раз Либерж общалась со своими подписчиками 14 февраля. В соцсетях она рассказала, что оправляется в больницу и просила всех помолиться за ее здоровье. А со здоровьем у Либерж Кпадону были большие проблемы.

Как ранее рассказывала сама молодая женщина, у нее обнаружили новообразование в легком. И это повергло красавицу-мулатку в шок!

Теlegram-канал SHOT сообщает, что после того, как Либерж узнала о своем недуге, ее часто видели покупающей в магазине алкоголь.