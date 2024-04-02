Андрей Черкасов: «Об алкоголизме Либерж говорили еще лет десять назад»

Общественность шокирована смертью участницы проекта «Дом-2» Либерж Кпадону. Она была обнаружена в съемной квартире в Подмосковье. По одним данным, тело пролежало там сорок дней, по другим – десять.
Последний раз Либерж общалась со своими подписчиками 14 февраля. В соцсетях она рассказала, что оправляется в больницу и просила всех помолиться за ее здоровье. А со здоровьем у Либерж Кпадону были большие проблемы.
Как ранее рассказывала сама молодая женщина, у нее обнаружили новообразование в легком. И это повергло красавицу-мулатку в шок!
Теlegram-канал SHOT сообщает, что после того, как Либерж узнала о своем недуге, ее часто видели покупающей в магазине алкоголь.
Как рассказал Teleprogramma.pro ведущий и коллега Либерж по проекту «Дом-2» Андрей Черкасов, тревогу надо было бить еще много лет назад. Ведь уже тогда Либерж испытывала тягу к спиртным напиткам.
«Я не знаю всех подробностей. Кто-то пишет, Либерж пролежала в квартире сорок дней, кто-то - что десять… Да и это неважно. Первое, что повергает в шок, - а где были мама, папа Либерж? – задается вопросами Андрей Черкасов.
Андрей Черкасов. Фото: Global Look Press
- А где были все те друзья, которые сейчас соболезнуют в соцсетях, записывают ролики? Об алкоголизме Либерж говорили еще десять лет назад, даже раньше. Вот в чем беда! И, на мой взгляд, публичные соболезнования сейчас - это лицемерие.
Она пила, она погубила свое здоровье. Вот это и страшно. У меня в голове не укладывается все это. Помочь Либерж было некому. То есть люди просто были соучастниками гибели человека и молча за всем наблюдали».
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