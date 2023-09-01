Мондезир Свет-Амур объяснил, почему бывшая возлюбленная обвиняет его в побоях: дело в больших деньгах

На днях Юлия Ефременкова поделилась со своими подписчиками ужасной историей. Звезда «Дома-2» поведала в соцсетях о том, что отец ее детей Мондезир Свет-Амур распускал руки на протяжение последних 5 лет. Поводом для подобных откровений послужили очередные побои со стороны бывшего возлюбленного.

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Со слов Юлии, мужчина оттаскал ее за волосы и разбил два телефона. После чего удалился с места выяснения отношений, прихватив с собой ключи от квартиры и машины, а также третий телефон.

Конечно, в Сети тут же поднялась волна негодования. Однако Свет-Амур не спешил комментировать заявления Ефременковой. Он хранил молчание более суток, но не выдержал и решил прояснить ситуацию.

Первым делом Мондезир заявил, что никогда не избивал Юлию. Он отметил, что давно занимается спортом, поэтому его удары точно не остались бы незамеченными. Кроме того, молодой человек рассказал, что Бывшая возлюбленная придумала эту историю, чтобы раскрутить новый проект, который ей помогает запускать некий Никита.