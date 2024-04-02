Рустам Солнцев о смерти бывшей участницы «Дом-2»: «Свой уход Либерж Кпадону спровоцировала алкоголизмом»

Грустная новость появилась во многих СМИ - не стало бывшей участницы проекта «Дом-2» Либерж Кпадону. Ее нашли в съемной квартире в подмосковном Королеве. И как пишет пресса, тело молодой женщины пролежало там больше сорока дней. (Хотя соседи называют цифру десять дней).
В сентябре прошлого года у Либерж обнаружили опухоль в легких. Сначала врачи пытались исправить положение с помощью лекарств, но потом поняли, что пациентке нужна операция.
14 февраля Либерж Кпадону вышла на связь с подписчиками последний раз, сообщила, что едет в больницу и попросила молиться за нее. Потом же связь с ней прервалась…
Экс-участник «Дома-2», ведущий Рустам Солнцев знал Либерж на протяжении многих лет. По его словам, их отношения напоминали эмоциональные качели и сопровождались частыми ссорами и примирениями.
Сейчас Рустам очень жалеет о происшедшем, но при этом считает, что свой уход Либерж Кпадону спровоцировала сама. Подробнее об этом он рассказал в комментариях Teleprogramma.pro.
Либерж Кпадону. Фото: соцсети Либерж
«Либерж стала унижать маму Александра Гобозова»
- Рустам, вы помните Либерж по реалити-шоу «Дом-2»?
- Конечно, помню. Мы были на проекте в одно время. Это плохая новость! Честно говоря, я даже почувствовал себя плохо, когда мне сообщили ее.
Если говорить о наших отношениях на проекте, то с самого начала у нас возникла дружба, взаимопонимание, а потом все это ушло. Мы ругались, подолгу не находили общий язык по одной простой причине. Она стала унижать маму Сашки Гобозова (участник «Дом-2» - прим. ред), а я с Ольгой Васильевной дружил. Я долго терпел все эти наезды, очень злые подтрунивания, а потом начал сознательно портить с Либерж отношения.
Я ей постоянно говорил: «Ты здоровая, вменяемая, сильная, дерешься со всеми подряд, а Ольга Васильевна – человек пожилой. Она тебе не ровня. Хочешь сделать замечание – сделай. Но зачем ты ее унижаешь, доводишь до слез?».
Наши отношения портились, потом нормализовывались, затем снова давали трещину. Потом мы оба ушли из «Дома-2», стали видеться, но это уже были дружеские, приятные встречи.
Мы встречались в одном и том же большом и красивом караоке-зале. Пели там песни, танцевали, болтали, сидели за одним столом, получали удовольствие от общения.
В общем, наши отношения напоминали эмоциональные качели. И это было нормально. Я понимал, что с этим человеком отношения выстраиваются именно так и не обижался на Либерж, а принимал такой, как есть.
- Почему, на ваш взгляд, все так произошло?
- Свой уход из жизни Либерж спровоцировала сама тем же алкоголизмом. Я про это тоже знал, но не думал, что это сейчас выражается так сильно. Да, она любила выпить. Но в мою бытность тесного общения она это делала как обычный человек. И это не имело никаких жутких последствий, не выглядело уродливо.
Однако выяснилось, что Либерж довела себя до жуткого состояния. Оказывается, у нее были разные заболевания, например, туберкулез, который она не хотела лечить и убежала из клиники, как пишут люди, которые находились там вместе с ней. Если это так, то значит, Либерж просто наплевательски отнеслась к своему здоровью – самому важному, что у нее может быть.
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Рустам Солнцев. Фото: личный архив
«Либерж просто зашла в тупик!»
- Самое странное, что родители не забили тревогу о том, что дочь столько времени не выходила на связь…
- Этот вопрос я обсуждал и со своим коллегой Димой Лукиным, который тоже принимал участие в проекте «Дом-2» и застал там Либерж. Я знаком с ее родителями. Они приезжали на проект. Родители - вменяемые люди и должны были озаботиться, где же дочь, даже если она не выходила на связь не сорок, а даже несколько дней. Для меня это очень странный вопрос!
Я всегда хотел, чтобы у нее все было хорошо, чтобы она была жива, здорова, при деле и с хорошими людьми. А все в итоге закончилось помойкой и смертью!
Мне кажется, Либерж Кпадону по-человечески зашла в тупик и не нашла себя как творческая единица. Она себя потеряла. Либерж заблудилась в большом городе и не смогла выйти оттуда. Очень обидно, что рядом с ней никого не оказалось в тяжелый момент!