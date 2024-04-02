Рустам Солнцев о смерти бывшей участницы «Дом-2»: «Свой уход Либерж Кпадону спровоцировала алкоголизмом»

Грустная новость появилась во многих СМИ - не стало бывшей участницы проекта «Дом-2» Либерж Кпадону. Ее нашли в съемной квартире в подмосковном Королеве. И как пишет пресса, тело молодой женщины пролежало там больше сорока дней. (Хотя соседи называют цифру десять дней).

В сентябре прошлого года у Либерж обнаружили опухоль в легких. Сначала врачи пытались исправить положение с помощью лекарств, но потом поняли, что пациентке нужна операция.

14 февраля Либерж Кпадону вышла на связь с подписчиками последний раз, сообщила, что едет в больницу и попросила молиться за нее. Потом же связь с ней прервалась…

Экс-участник «Дома-2», ведущий Рустам Солнцев знал Либерж на протяжении многих лет. По его словам, их отношения напоминали эмоциональные качели и сопровождались частыми ссорами и примирениями.

Сейчас Рустам очень жалеет о происшедшем, но при этом считает, что свой уход Либерж Кпадону спровоцировала сама. Подробнее об этом он рассказал в комментариях Teleprogramma.pro.