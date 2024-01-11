Алана Мамаева предположила, что дебош в самолете устроил не Павел Мамаев, а его нынешняя жена

В соцсетях расползлись слухи о скандале, который устроил футболист Павел Мамаев якобы на борту самолета, следовавшем из Москвы в Дубай. Рейс перенесли, о чем сообщили пассажирам прямо в салоне самолета, и заставили покинуть судно. Мамаеву это будто не понравилось, он нецензурно выражался и стал кричать. Он требовал коляску для ребенка - вместе с ним летели жена Надежда Санько и сын Тимофей.

Сам футболист уже опроверг эти слухи, а вот его экс-супруга Алана Мамаева предположила, что все вполне похоже на правду.

«Мамаев спокойно мог поступить так, как об этом пишут. По-моему, такие новости неудивительны. Тюрьма могла его поменять? Не знаю. Меня не удивляет произошедшее», - высказалась в беседе с корреспондентом Sport24 Андреем Бабичем Алана.

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Девушка призналась, что ее удивило больше, что ее экс-муж летел в эконом-классе, и допустила, что у него совсем все плохо. И предположила, что, возможно, отличился даже не футболист, а его жена Надежда Санько.