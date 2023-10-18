Жена Владимира Левкина – мужу о сбежавших в Израиль звездах: «А ты сними их в своем клипе. Будет хайп!»

Ситуация в Израиле заставила задуматься и еще об одной вещи. А какая судьба ждет наших мигрантов, поселившихся в Тель-Авиве, Хайфе, Кейсарии, где обосновались Алла Пугачева и Максим Галкин* (включен в реестр лиц, выполняющих функции иноагента), и других израильских городах? Останутся ли они верны новой Родине или же обратят свой взор на берег турецкий или американские небоскребы?
А что думают о звездных мигрантах Земли обетованной певец Владимир Левкин и его жена Маруся? Этот вопрос Teleprogramma.pro явно не вызвал в паре энтузиазма.
«Вот и сними их, бегущими по берегу моря»
«Мне кажется, что им уделяется слишком много внимания. Уехали и ладно! Ни холодно, ни жарко», - отметил Владимир.
Владимир Левкин и его жена Маруся на гала-ужине премии «Виктория». Фото: Ольга Храбрых/ Teleprogramma.pro
- А как вы думаете, куда наши звездные мигранты переедут теперь? В Америку, в Турцию, в Арабские Эмираты или другие страны?
- Я ничего не думаю. Это их жизнь. У нас в следующем году выходит три альбома. У меня много творческих задумок, которые нужно реально реализовать, поэтому мне важнее, что споют мои жена и дочь, как будет выглядеть мой альбом. Я уж не говорю о том, что мне нужно снять 6-7 клипов.
Маруся Левкина: (обращаясь к мужу):
- А ты сними их в клипах и посмотрим, сколько будет внимания. Вот и сними их, бегущими по берегу моря. И хайп будет просто отличный!
«На Новый год будем работать!»
- Что происходит в вашем творчестве сейчас?
- Владимир: - В октябре пройдет большой концерт в «Высоцком» (клуб-ресторан – прим. ред), в ноябре – в «Крокусе». Это две разные программы, одна из которых – джазовая, а другая – более танцевальная.
Марина: - Мы первый раз делаем концерт шансонной музыки. В нашем репертуаре очень много песен в стиле городского романса. И мы решили сделать такой мини-спектакль. Это такая шансон-версия.
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Владимир Левкин и его жена Маруся. Фото: Global Look Press
Владимир: - А вообще, мы много ездим с гастролями по стране – Екатеринбург, Саратов, Сочи… Даже клип некогда отснять.
- Есть ли уже планы на Новый год?
Марина: - Мы будем работать на сцене. Вообще, сейчас все концерты Владимира Левкина проходят совместно с певицей Марусей, его женой. Я уволила весь балет (смеется).
Однажды я пришла к мужу на концерт и увидела, какие красивые у него артистки балета, какие у них короткие юбки. Молодые сексуальные девчонки! И решила, что балет Левкину не нужен! (смеется)
Поэтому сейчас я сама езжу вместе с ним на гастроли – не в качестве администратора, а в качестве артистки.