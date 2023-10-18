Жена Владимира Левкина – мужу о сбежавших в Израиль звездах: «А ты сними их в своем клипе. Будет хайп!»

- А как вы думаете, куда наши звездные мигранты переедут теперь? В Америку, в Турцию, в Арабские Эмираты или другие страны?

- Я ничего не думаю. Это их жизнь. У нас в следующем году выходит три альбома. У меня много творческих задумок, которые нужно реально реализовать, поэтому мне важнее, что споют мои жена и дочь, как будет выглядеть мой альбом. Я уж не говорю о том, что мне нужно снять 6-7 клипов.

Маруся Левкина: (обращаясь к мужу):

- А ты сними их в клипах и посмотрим, сколько будет внимания. Вот и сними их, бегущими по берегу моря. И хайп будет просто отличный!