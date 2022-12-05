Владимир Левкин и Надя Ручка по-разному оценили срыв Григория Лепса на концерте

Внезапный всплеск эмоций Григория Лепса комментируют все кому не лень: музыкант прямо во время исполнения номера так разнервничался, что бросил микрофон и покинул сцену. Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин выразил свое восхищение решительностью своего коллеги.

«Ну он человек творческий. Я поддержу Гришу. Такие ситуации несколько раз и у меня бывали. Правда, я только хотел, а он — смог. Но микрофон в звукорежиссера я кидал, такое бывало», — признался певец.

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А вот Надя Ручка нисколько не удивлена поведением Лепса: по ее мнению, зрители получили именно то, на что рассчитывали.