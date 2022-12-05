Владимир Левкин и Надя Ручка по-разному оценили срыв Григория Лепса на концерте

Владимир Левкин. Фото: Global Look Press

Владимир Левкин. Фото: Global Look Press

Григорий Лепс бросил микрофон и ушел со сцены. Этот поступок кого-то восхитил, а кого-то возмутил.

Внезапный всплеск эмоций Григория Лепса комментируют все кому не лень: музыкант прямо во время исполнения номера так разнервничался, что бросил микрофон и покинул сцену. Экс-солист группы «На-На» Владимир Левкин выразил свое восхищение решительностью своего коллеги.

«Ну он человек творческий. Я поддержу Гришу. Такие ситуации несколько раз и у меня бывали. Правда, я только хотел, а он — смог. Но микрофон в звукорежиссера я кидал, такое бывало», — признался певец.

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А вот Надя Ручка нисколько не удивлена поведением Лепса: по ее мнению, зрители получили именно то, на что рассчитывали.

«Мы все разные. Это право каждого реагировать по-своему на собственные впечатления, ощущения. Люди пришли на Григория Лепса, они знают, что он — человек яркий, и знают, как он ведет собственный концерт. Все шли на него — его и получили. Думаю, они все поняли. Сейчас на эстраде такие все зажатые либо чересчур откровенные, а в Лепсе все гармонично. Я сама легко бы смогла так сделать», — приводит слова Нади издание «МК».

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