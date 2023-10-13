Как «О боже, какой мужчина!» Натали сделал из нее звезду, а потом ушел навсегда

Масштаб личности своего мужа Александра Рудина в полной мере певица Натали осознала только после его ухода из жизни. Ведь, по сути, он стал соавтором ее судьбы: подарил любимую профессию, шанс петь на сцене и, конечно, возможность быть любимой женщиной.

Хит «О боже, какой мужчина!», порвавший хит-парады десять лет назад, - это тоже про него. Только теперь каждая строчка этой песни будто отсылает ее в счастливое прошлое. А начиналось все так…

Детство и родители

Девичья фамилия Натали – Миняева. Она родилась 31 марта 1974 года в Дзержинске в семье заместителя главного энергетика на заводе Анатолия Николаевича и лаборантки Людмилы Павловны. Также у Натальи есть брат и сестра - двойняшки Антон и Олеся. Позднее младший брат певицы также начал выступать на сцене и носит псевдоним Макс Волга.

Творческие способности начали проявляться у Наташи с самого детства. Она выступала на всех школьных праздниках, успевала отлично учиться и при этом носила статус неформального лидера класса.

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