Как «О боже, какой мужчина!» Натали сделал из нее звезду, а потом ушел навсегда

Масштаб личности своего мужа Александра Рудина в полной мере певица Натали осознала только после его ухода из жизни. Ведь, по сути, он стал соавтором ее судьбы: подарил любимую профессию, шанс петь на сцене и, конечно, возможность быть любимой женщиной.
Хит «О боже, какой мужчина!», порвавший хит-парады десять лет назад, - это тоже про него. Только теперь каждая строчка этой песни будто отсылает ее в счастливое прошлое. А начиналось все так…
Детство и родители
Девичья фамилия Натали – Миняева. Она родилась 31 марта 1974 года в Дзержинске в семье заместителя главного энергетика на заводе Анатолия Николаевича и лаборантки Людмилы Павловны. Также у Натальи есть брат и сестра - двойняшки Антон и Олеся. Позднее младший брат певицы также начал выступать на сцене и носит псевдоним Макс Волга.
Творческие способности начали проявляться у Наташи с самого детства. Она выступала на всех школьных праздниках, успевала отлично учиться и при этом носила статус неформального лидера класса.
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Натали в детстве. Фото: соцсети
Помимо занятий в общеобразовательной школе, Наталья посещала и музыкальную, по классу фортепиано. Еще будучи подростком, она начала сочинять песни, училась играть на гитаре, принимала участие в музыкальных конкурсах и в городских фестивалях. И однажды даже снялась в короткометражке на киностудии «Ленфильм».
Однако несмотря на такие музыкальные таланты, девушка мечтала обучать детей, поэтому в 1991 году она поступила в педагогическое училище Дзержинска, а после его окончания стала работать учительницей в местной школе. А в 1993 году вместе с мужем переехала в Москву, где ее ждало большое будущее.
Первые успехи
Натали дебютировала на сцене с 16 лет, когда младший брат познакомил ее с участниками группы «Шоколадный бар», которые выступали на местных концертах и фестивалях. Девушка составила им компанию. Тогда же она познакомилась со своим будущим мужем и продюсером Александром Рудиным, сыгравшим в ее жизни судьбоносную роль.
Благодаря Александру группа записала два кассетных альбома «Супербой» и «Поп-галактика».
Натали в юности. Фото: соцсети
Но Натали хотелось чего-то большего, чем просто выступать в составе группы в провинциальном городе. И они с Александром принимают решение уехать в Мосвку. Приехав в столицу, Рудин делает все возможное и невозможное, чтобы помочь жене пробиться на большую сцену.
Так, для начала он выходит на известного московского продюсера Валерия Иванова и передает ему кассеты с записями голоса певицы, что в корне меняет ее судьбу.
В 1994 году выходит первый альбом исполнительницы под названием «Русалочка» небольшим тиражом в 2 000 копий, но это не мешает артистке обрести своих слушателей. Правда, пока она выступает на разогреве у более звездных коллег.
«Ветер с моря дул»
Настоящая популярность пришла к Натали после исполнения песни «Ветер с моря дул», которая сразу же стала настоящим хитом. На самом деле у этой композиции довольно интересная история. Сама артистка призналась, что впервые исполнила ее в 13 лет, в пионерском лагере, под гитару у костра.
Правда, она не знала, кто автор песни. Зато после исполнения ее Натали многие тут же поспешили присвоить авторство песни себе. Говорили, что написали ее в 1973 году.
Александр Розенбаум вообще признался Натали, что исполнял эту песню еще в 1972-м году, а услышал и того раньше - в 60-х, поскольку это был популярный дворовой шлягер.
Натали в клипе на песню «Ветер с моря дул»
Авторство песни каким-то образом удалось доказать певице и композитору Елене Сокольской, отметившей, что написала ее еще в конце 70-х годов, в возрасте 11-12 лет. Правда, в тот период это была песня про собаку по имени Бим.
Также автором произведения считается исполнитель русского шансона Юрий Барабаш, выступавший под псевдонимом Петлюра. (Кстати, в 1992 году на протяжении нескольких месяцев он был солистом группы «Ласковый май»).
Песня с похожей музыкой, но измененными словами под названием «Не судьба» появилась на альбоме Юрия в 1995 году. При этом, как рассказывал тогда сам певец, он написал ее на год раньше. В этой композиции также есть слова припева: «Видно, не судьба, видно, не судьба, видно, нет любви, видно, нет любви».
Согласно официальному реестру произведений российских правообладателей РАО, авторами песни значатся все трое: Юрий Малышев, Елена Сокольская и сама Натали.
Натали в молодости с певцом Александром Градским и актером и телеведущим Евгением Хорошевцевым. Фото: Global Look Press
Еще одним хитом, который напевала вся страна, стала песня «Черепашка», в которой есть такие слова: «Морская черепашка по имени Наташка, с очками из Китая, такая вот крутая».
А потом наступило временное затишье. Конечно, Натали продолжала выступать на сцене, записывать песни и альбомы, но прежнего успеха уже не было. Однако в 2012 году артистке удалось доказать, что и в одну реку можно войти дважды.
«О боже, какой мужчина!»
Когда из каждой машины, с каждого корпоратива и с каждого балкона зазвучали строчки: «О боже, какой мужчина, я хочу от тебя сына. И я хочу от тебя дочку – и точка», Натали почувствовала, что снова проснулась знаменитой.
Стихи к этой песне певица получила по электронной почте от некой Розы Сименс – жительницы Германии, которая увлекалась поэзией. В этот момент в душе Натали что-то отозвалось, наверное, понимание того, что эту композицию написали специально для нее. Ведь певица долгое время не могла забеременеть, и дети стали смыслом ее жизни.
А уж строчки: «О боже, какой мужчина!» точно можно было посвятить ее мужу, который был рядом с артисткой на всех этапах жизни. Свою роль сыграло и то, что Натали всегда хотела исполнить песню, напоминающую хит «Ах, какая женщина!» группы «Фристайл». И вот такую возможность ей предоставила сама судьба!
Натали в клипе на песню «О боже, какой мужчина!»
Музыку к песне «О боже, какой мужчина!» Натали написала буквально за час. Композиция вышла в ноябре 2012 года, в феврале 2013 года появился клип на нее. А количество его просмотров уже давно перевалило за цифру 100 миллионов. Ведь мы все, независимо от образования, статуса и материального положения мечтаем о большой любви.
Благодаря этой песне Натали снова вернулась в стройные эстрадные ряды. В 2013 году певица записала дуэт с Николаем Басковым на композицию «Николай», вновь начала мелькать на телевидении, получила награду в номинации «Лучший видеоклип» от телеканала Ru.TV.
Любовь зрителей также завоевал дуэт Натали с рэпером MC Дони на песню «А ты такой». В 2014 году в свой день рождения артистка выпустила новый клип «Шахерезада». В том же году вышел одноименный альбом певицы, посвященный ее 40-летию.
Натали с Николаев Басковым на вручении премии «Золотой граммофон». Фото: Global Look Press
В 2018 году был презентован клип «Я без оружия», созданный совместно с группой «Султан Ураган», в 2019-м записан дуэт с Вячеславом Добрыниным «Любовь счастливая». Автором музыки является сам Добрынин, а слов - Симон Осиашвили. Также в 2019 году репертуар артистки пополнился песней «Мужчина-мечта».
В 2020-м была презентована композиция «Поехали на дачу» и видеоклип к ней. В том же году артистка завоевала премию «Золотой граммофон» в номинации «Юбилейная церемония» за песню «Ветер с моря дул». А уже в начале марта 2022 года в ее репертуаре появился трек «Тест грусти», посвященный празднованию Международного женского дня.
Рост и вес
Натали всегда удавалось сохранять стройную фигуру. Так, ее рост - 165 сантиметров, а вес - 58 килограммов.
Телепроекты
Натали принимала участие и в телепроектах, например, в музыкальном шоу пародий «Точь-в-точь», где перевоплощалась в разных знаменитых людей. Особенно жюри пришло в восторг от превращения певицы в Валентину Толкунову. Также героями пародий Натали были Маша Распутина, Сергей Зверев, Людмила Сенчина, Надежда Кадышева, Любовь Орлова и многие другие отечественные и мировые знаменитости.
Натали в образе Надежды Кадышевой. Фото: Первый канал
Кроме того, Натали стала победительницей шоу «Хит» с песней «Давай со мной за звездами».
Помимо этого, артистка была гостьей проекта «Битва экстрасенсов», где познакомилась с участницей Викторией Райдос. Виктория посоветовала певице расстаться с подаренным ею младшему сыну велосипедом.
В ответ на это артистка лишь пожала плечами, поскольку такого подарка ее ребенку не дарили. Каково же было удивление Натали, когда она узнала, что ее отец купил внуку велосипед. На всякий случай артистка поступила так же, как и советовала Виктория.
Если говорить о других проектах певицы, то она также вела ток-шоу «Рассудят люди» на телеканале «Россия» и озвучила героиню Радость в мультфильме «Головоломка».
Муж Александр Рудин и дети
Вся жизнь Натали связана с ее мужем и продюсером Александром Рудиным. Они познакомились еще, когда будущей звезде было всего лишь 16 лет. А поженились, когда ей исполнилось 17 лет. Чтобы пару расписали без лишних разговоров, мама Натальи посоветовала дочери достать липовую справку о беременности.
Рудин помогал жене в карьере и старался поддержать в любых ситуациях. Только вот сначала детей у пары не было. А певица искренне считала, что это наказание за ту «аферу» в ЗАГСе.
Натали и Александр Рудин на свадьбе. Фото: соцсети
На протяжении десяти лет артистка не могла забеременеть, пережила несколько выкидышей. Но в 2001 году случилось чудо, и у пары появился первенец Арсений, а еще через девять лет – Анатолий. В 2017 году в мир пришел Евгений.
Несмотря на трех детей и вокальную карьеру, Наталья справлялась со всеми бытовыми обязанностями самостоятельно, всегда баловала домашних чем-нибудь вкусным и при этом прекрасно выглядела. Казалось, что счастье будет длиться бесконечно…
Натали с детьми. Фото: соцсети
Трагедия
Но в июне 2020 в семье певицы случилась трагедия. В возрасте 70 лет ушел из жизни ее отец, у него остановилось сердце. Натали очень переживала эту ситуацию.
Как говорится, беда не приходит одна. В июле 2023 года не стало Александра Рудина. В СМИ писали, что 53-летний Рудин покончил жизнь самоубийством. В прессе также появлялась информация, что на фоне последствий коронавируса Александр даже проходил лечение в Психиатрической клинической больнице № 4 имени П. Б. Ганнушкина.
Сама певица поясняла, что муж действительно ушел от осложнений после ковида. И два года борьбы с болезнью не дали никаких результатов.
Натали и Александр Рудин. Фото: соцсети
Как рассказывал «Комсомольской правде» брат Натали, последние два года Александр будто прощался с женой, говорил: «Если судьба распорядится так, что меня не станет, не оставляй труд, которым мы занимались всю сознательную жизнь. Наше творчество, музыку!».
Натали сейчас
И певица не оставила. Уже в августе она вышла на сцену в дерзком мини и спела тот самый хит «О боже, какой мужчина!». Многие осудили артистку за то, что она начала петь, даже не дождавшись 40 дней до ухода мужа. Но ведь они не знали, что об этом ее просил именно он.
Натали. Фото: Global Look Press
«Я верю, что сегодня его душа радуется и наполняется энергией, видя, как мы сегодня вместе празднуем день города», — обратилась артистка к зрителям Нижнего Новгорода, где выступала тогда.
Но даже на фотографиях было видно, какие грустные у Натали глаза.
Как писала артистка в соцсетях, она не намерена прекращать концерты и выступления. И вся ее судьба – это песня для него. Ведь муж посвятил всю свою жизнь тому, чтобы она пела…