Певица Натали впервые откровенно о смерти мужа: «Я сражалась, а он как будто предчувствовал, что уйдет, и учил эти два года жить без него»

Накануне, 30 июля, известная певица Натали похоронила любимого мужа, продюсера Александра Рудина. В августе исполнилось бы 33 года с того дня, как они стали семьей.

Певица Натали посвятила покойному мужу пост в микроблоге, в котором рассказала, что ее супруг умер от последствий ковида, который перенес два года назад.