Певица Натали впервые откровенно о смерти мужа: «Я сражалась, а он как будто предчувствовал, что уйдет, и учил эти два года жить без него»

Накануне, 30 июля, известная певица Натали похоронила любимого мужа, продюсера Александра Рудина. В августе исполнилось бы 33 года с того дня, как они стали семьей.
Певица Натали посвятила покойному мужу пост в микроблоге, в котором рассказала, что ее супруг умер от последствий ковида, который перенес два года назад.
«Я сражалась, а он как будто предчувствовал, что уйдет, и учил эти два года жить без него. Но он был рядом, а сейчас похоронен в нашем родном с ним Дзержинске, я так решила… На том же кладбище две недели назад был похоронен его отец, тоже Александр, там все мои и его родные, ушедшие в мир иной», — написала певица Натали.
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Натали добавила, что не будет прекращать выступать после смерти мужа. Такова была его воля.
«Буду петь, думаю, смогу… Навеки, мой любимый, О БОЖЕ, КАКОЙ МУЖЧИНА! Света тебе и покоя», — обратилась Натали к покойному супругу.
Напомним, тело мужа певицы Натали, Александра Рудина, было обнаружено 27 июля на козырьке дома, где живет звездная пара.