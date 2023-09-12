Звездный наследник или продолжатель дела отца: что известно о Данииле Градском

У певца и композитора Александра Градского остались четыре наследника. Старший из них – Даниил Градский – не смог стать известным вокалистом, как его отец, но унаследовал от рок-звезды организаторские способности, благодаря чему занялся продвижением театра «Градский Холл» и проведением концертов в память о знаменитом папе.

Семья

30 марта 1981 года в Москве у Александра Градского родился первенец Даниил. Матерью наследника стала третья жена маэстро Ольга Фартышева, с которой композитор прожил в браке более 20 лет (до 2001 года). Позже у супругов появилась дочь Мария.

Даниил учился в московской гимназии № 1520, затем родители отправили его в британскую школу-интернат Cranleigh School. Позже молодой человек получил диплом LSE – Лондонской школы экономики и политических наук, входящей в тройку самых престижных вузов Великобритании.