Звездный наследник или продолжатель дела отца: что известно о Данииле Градском

У певца и композитора Александра Градского остались четыре наследника. Старший из них – Даниил Градский – не смог стать известным вокалистом, как его отец, но унаследовал от рок-звезды организаторские способности, благодаря чему занялся продвижением театра «Градский Холл» и проведением концертов в память о знаменитом папе.
Семья
30 марта 1981 года в Москве у Александра Градского родился первенец Даниил. Матерью наследника стала третья жена маэстро Ольга Фартышева, с которой композитор прожил в браке более 20 лет (до 2001 года). Позже у супругов появилась дочь Мария.
Даниил учился в московской гимназии № 1520, затем родители отправили его в британскую школу-интернат Cranleigh School. Позже молодой человек получил диплом LSE – Лондонской школы экономики и политических наук, входящей в тройку самых престижных вузов Великобритании.
Даниил Градский в детстве с отцом. Фото: соцсети
Пока студент получал знания за рубежом, его родители развелись. Мария осталась жить с отцом, и вернувшийся из Англии Даниил тоже. Однако вскоре просторная квартира Градских в центре Москвы пополнилась новой жительницей: Александр Борисович закрутил роман с молодой красавицей Мариной Коташенко.
Девушка родом из Украины годилась наследникам певца в сестры. Она родила мэтру эстрады еще двоих сыновей Сашу и Ваню, а в 2021-м Александр Градский официально вступил с ней в брак. Правда, в том же году композитор умер, и его большая семья вступила в спор о солидном наследстве звезды.
О личной жизни Даниила Александровича практически ничего не известно.
Карьера
Даниил получил блестящее образование для ведения бизнеса, но своего дела так и не открыл. Он начал помогать отцу в организации дел его театра «Градский Холл», сосредоточившись на развитии общественных связей культурного заведения.
Телезрители могли увидеть старшего сына композитора в «слепых прослушиваниях» третьего сезона шоу «Голос» (2014 год). Тогда музыкальный редактор Первого канала Юрий Аксюта попросил Даниила исполнить что-нибудь, с чем у его отца связаны трогательные воспоминания. Мужчина вышел на сцену и спел хит Эрика Клэптона Tears in Heaven.
Старший Градский к сыну не повернулся, но был удивлен его участием. Зато вокалиста выбрали Пелагея и Дима Билан, правда, Даниил поспешил заявить, что это было шуточное выступление, и продолжать петь в проекте он не собирается.
После смерти отца они с сестрой организовали памятный концерт с участием учеников Градского, который показали на Первом канале. Также старший наследник звезды гордится тем, что перевел в HD-качество ранний телевизионный концерт знаменитого родителя.
Борьба за наследство отца
28 ноября 2021 года Александр Градский скоропостижно скончался. Перед этим здоровье композитора серьезно подорвал перенесенный «ковид», но мэтр эстрады до последнего продолжал участие в жюри десятого сезона шоу «Голос». Старшие дети звезды в обращении к прессе попросили с уважением отнестись к их частной жизни.
Градский оставил после себя внушительное наследство, в частности, две просторные квартиры в Москве – на Мосфильмовской и Тверской улицах – и особняк с бассейном в коттеджном поселке Новоглаголево.
Прощание с Александром Градским в театре «Градский Холл». Фото: Global Look Press
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В 2022 году мать Даниила и Марии Ольга Фартышева заявила в суде, что все нажитое в период законного брака имущество Градского должно было достаться именно ей.
Также в дело включилась двоюродная сестра умершего Наталия Градская, заявившая о своих правах на недвижимость, ранее принадлежавшую ее отцу. По словам женщины, знаменитый кузен не оповестил ее о смерти папы, а затем присвоил себе родовое гнездо в Расторгуево и московскую квартиру.
Наталия рассказала прессе, что Даниил обещал ей помочь добиться справедливости, но после кончины отца забыл об этом. Старший наследник певца опроверг данную информацию и отметил, что тете следовало решать споры о недвижимости с двоюродным братом, когда тот был еще жив.
Даниил Градский с отцом. Фото: соцсети
Летом 2023 года прошла информация о заявлении в полицию со стороны Даниила. Якобы Марина Коташенко вынесла из квартиры Градского крупную сумму денег, являющуюся частью наследства.
Интересные факты
Судя по фото в соцсетях, в юности Даниил Градский дружил с наследником другой известной династии, Виктором Набутовым.
Старший сын рок-легенды разделяет идеи вегетарианства, ухаживает за собачкой чихуахуа и не приветствует следование религиям.
В 2015 года Даниил Александрович подписал обращение к президенту России с просьбой исключить неоязыческую книгу «Славяно-арийские веды» из перечня экстремистских материалов. Также в социальной сети Градский-младший рекомендовал соотечественникам изучать «Родовой букварь».