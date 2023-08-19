Наследство Градского: как родные никак не могут поделить многомиллионные квартиры и 9 участков

Александр Градский ушел из жизни два года назад, но его родственники никак не могут поделить наследство. У артиста остались две квартиры в центре Москвы, общая стоимость которых переваливает за 100 миллионов рублей.

Также у Градского есть особняк в Подмосковье, девять земельных участков и три дорогие машины - «Линкольн», «Мерседес» и «Лексус».

В войну за наследство включились родственники певца. У него было три жены, четвертая - гражданская и дети. Практически все они заявили свои права.

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