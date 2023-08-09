Наследство Веры Васильевой: кому достанется роскошная московская квартира бездетной актрисы

В возрасте 97 лет ушла из жизни народная артистка СССР, лауреат сталинских премий Вера Васильева, известная по фильмам «Чук и Гек», «Сказание о земле сибирской», «Легенда о Тиле». Впрочем, значительное место в ее жизни занимали и театральные подмостки. Больше 75 лет Вера Кузьминична отдала и родному Театру сатиры.
Она всегда считалась образцом женственности, элегантности и, как настоящая женщина, следила за собой до последних дней. На протяжении всей жизни актриса была окружена любовью актера Владимира Ушакова, который был готов исполнять любое ее желание и однажды даже нанял домработницу в общежитие.
Главные мужчины в судьбе Веры Васильевой
Правда, Вера Васильева не сразу прониклась чувствами к Владимиру. Ее первой страстной любовью был режиссер Борис Равенских, с которым актриса познакомилась в театре Сатиры, где Равенских ставил спектакль «Свадьба с приданым».
Он хоть и не отличался внешностью героя-любовника, но благодаря своему обаянию и харизме притягивал женщин, как магнит. Репетиции с Равенских, который считался прекрасным рассказчиком и балагуром, действительно напоминали праздник. Перед его чарами не устояла и юная Вера Васильева.
Вскоре влюбленность молоденькой актрисы, которая ловила каждое его слово и готова была исполнять любое желание, заметил и сам Борис Иванович, который в то время был женат на актрисе Лилии Гриценко. Между ними закрутился роман, продлившийся несколько лет. Борис Иванович даже ушел от жены.
Но он всегда был больше увлечен своей профессией. Отчасти именно этот фактор и стал причиной их расставания.
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Вера Васильева. Фото: Global Look Press
В то же самое время в жизни артистки появился актер Владимир Ушаков – статный голубоглазый блондин с собственной «Волгой». Поначалу Вера Васильева не принимала его ухаживания всерьез, поскольку никто не мог вытеснить из ее сердца обаятельного Бориса Равенских. Однако в конце концов артисту удалось добиться невозможного – Вера ответила ему взаимностью. И вскоре они поженились.
Сначала молодожены жили в комнате в общежитии. И ради того, чтобы жена не тратила время на скучный быт, а занималась только любимой профессией, Владимир Ушаков даже нанял домработницу. Над этим поступком смеялось все общежитие.
Так в любви и согласии актеры прожили вместе 55 лет, пока Владимир Ушаков не ушел из жизни в возрасте 92 лет. Детей у них не было.
Кто был рядом с актрисой последние годы
Когда супруг попал в больницу, в судьбе Веры Васильевой появилась помощница – юрист и филолог Дарья Милославская, которую она называла своей крестницей, приемной дочерью.
«Тогда я вышла на дорогу с тяжеленными сумками в руках, темно, зима, метель… –вспоминала актриса в одном из своих интервью. – Нанять такси не могу себе позволить. И тут ко мне подходит девушка и предлагает свою помощь. И мы с ней поехали в больницу вместе. В этот вечер я почувствовала, что не одна в своем горе, что душа моя согрелась».
Как рассказывала Вера Васильева, Дарья, с которой артистка познакомилась больше 25 лет назад, помогала ей решать любые бытовые вопросы, заботилась, возила в путешествия. И в знак благодарности она называла женщину нареченной дочерью, своим ангелом-хранителем. В одном из интервью актриса призналась, что приняла решение завещать все свое имущество Дарье.
Несколько лет назад она поясняла, что из близких родственников у нее остался только родной брат, но он не претендует на наследство. А вот что касается дальних…
«Они, как правило, появляются, как вороны, когда человек уже умер. И начинают делить! Я такой ситуации не хочу, поэтому заранее сообщу о своей воле», - объясняла свое решение актриса.
А претендовать таким ушлым родственникам действительно есть на что. Актриса жила в квартире на Арбатском переулке, где цены на жилье в достигают сотен миллионов рублей.
Роскошная квартира похожа на музей, в котором хранятся много книг, афиш, плакатов, напоминавших Вере Кузьминичне о ее яркой жизни. Также у Веры Васильевой была дача, где она проводила много времени с Дарьей и ее дочерью.
Вера Васильева. Фото: Global Look Press
Комментарий адвоката Юрия Шеля
Но как может сложиться ситуация, если произойдет то, чего так боялась артистка – совершенно неожиданно объявятся дальние родственники, претендующие на ее наследство? На этот вопрос Teleprogramma.pro ответил адвокат Юрий Шель.
«Вера Васильева всю себя посвятила искусству. Очень красивая женщина, спокойная такая. Я был уверен в том, что доживет до ста. Что же касается вопроса наследства…
Если есть оформленное завещание, то шансов ни у кого практически нет. Единственное, что теоретически могут признать, что актриса в силу возраста была недееспособна или неправоспособна. Но для этого нужно направить обращение к прокурору, в компетентные органы, чтобы в наследство не вступили недобросовестные наследники. Бывают такие люди, которые льстят в глаза, а настоящие родственники остаются не у дел, - объясняет Юрий Шель.
- С помощницей Веры Васильевой Дарьей могут начать судиться представители второй очереди наследства – это родные братья и сестры, если они еще остались у актрисы, а также представители третьей очереди наследства – двоюродные братья, сестры, племянники. Также существуют даже четвертая, пятая, шестая очереди наследства…
Но заинтересованные лица сначала должны доказать степень родства. Также завещание должно признаться недействительным. Можно доказать то, что в момент его написания, например, в силу возраста человек не осознавал своих действий. В таком случае документ можно оспорить».
- А если, например, Вера Васильева только озвучила свою волю еще несколько лет назад, но не задокументировала ее?
- Тогда тем более бесполезно что-то доказывать. У нас в практике такого нет. Если ты вслух высказал какое-то желание, но никак не зафиксировал его, то в России его не признают. А вот на Западе могут признать.
Хотя бывает, что человек написал завещание при каких-то форс-мажорных обстоятельствах, когда рядом нет нотариуса, документ никем не заверен, но доказано, что это ваш почерк. Вот такое обстоятельство суд может принять во внимание и признать наследником того, кто указан в последней воле.
Но это исключительный случай, когда человека занесло куда-то в горы, в палатку, выхода нет, он умирает и пишет вот такую записку».
Светлая память талантливой актрисе Вере Васильевой!