Наследство Веры Васильевой: кому достанется роскошная московская квартира бездетной актрисы

В возрасте 97 лет ушла из жизни народная артистка СССР, лауреат сталинских премий Вера Васильева, известная по фильмам «Чук и Гек», «Сказание о земле сибирской», «Легенда о Тиле». Впрочем, значительное место в ее жизни занимали и театральные подмостки. Больше 75 лет Вера Кузьминична отдала и родному Театру сатиры.

Она всегда считалась образцом женственности, элегантности и, как настоящая женщина, следила за собой до последних дней. На протяжении всей жизни актриса была окружена любовью актера Владимира Ушакова, который был готов исполнять любое ее желание и однажды даже нанял домработницу в общежитие.

Главные мужчины в судьбе Веры Васильевой

Правда, Вера Васильева не сразу прониклась чувствами к Владимиру. Ее первой страстной любовью был режиссер Борис Равенских, с которым актриса познакомилась в театре Сатиры, где Равенских ставил спектакль «Свадьба с приданым».

Он хоть и не отличался внешностью героя-любовника, но благодаря своему обаянию и харизме притягивал женщин, как магнит. Репетиции с Равенских, который считался прекрасным рассказчиком и балагуром, действительно напоминали праздник. Перед его чарами не устояла и юная Вера Васильева.

Вскоре влюбленность молоденькой актрисы, которая ловила каждое его слово и готова была исполнять любое желание, заметил и сам Борис Иванович, который в то время был женат на актрисе Лилии Гриценко. Между ними закрутился роман, продлившийся несколько лет. Борис Иванович даже ушел от жены.

Но он всегда был больше увлечен своей профессией. Отчасти именно этот фактор и стал причиной их расставания.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Звездная пыль».