«Настоящая леди. Красивая, ухоженная»: Безрукова трогательно простилась с умершей Васильевой

9 августа умерла народная артистка СССР Вера Васильева, ей было 97 лет. Актриса Ирина Безрукова обратилась к звезде советского кино с трогательной речью в соцсетях.
Вера Васильева. Фото: Первый канал
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Она заметила, что знала исполнительницу ролей в фильмах «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым» лично. И ходила регулярно на ее спектакли в Театр сатиры. Безрукова была очарована Васильевой.
«Настоящая леди во всех возрастах. Красивая, аккуратная, ухоженная, очень внимательная, всеобщая любимица», — сказала Безрукова.