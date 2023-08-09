«Настоящая леди. Красивая, ухоженная»: Безрукова трогательно простилась с умершей Васильевой

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Она заметила, что знала исполнительницу ролей в фильмах «Сказание о земле Сибирской», «Чук и Гек», «Свадьба с приданым» лично. И ходила регулярно на ее спектакли в Театр сатиры. Безрукова была очарована Васильевой.

«Настоящая леди во всех возрастах. Красивая, аккуратная, ухоженная, очень внимательная, всеобщая любимица», — сказала Безрукова.