Владимир Фриске: «Шепелев все переполовинил!»

Солистки группы «Блестящие» Ксения Новикова и Надя Ручка анонсировали в соцсетях выпуск новой версии знаменитой песни «А на море белый песок», которую впервые исполнила Жанна Фриске в 2009 году.
Теперь же композиция прозвучит в исполнении двух артисток совместно с самой Жанной, ушедшей из жизни восемь лет назад. Предполагается, что для записи трека использовалась фонограмма с записью голоса певицы.
Обе артистки разместили в своих соцсетях короткие видео, на которых они слушают собственное исполнение фрагмента трека. «Совсем скоро на всех площадках», - подписала его Ксения Новикова.
А как относится к появлению такого произведения один из самых близких людей в жизни Жанны? Об этом и не только Teleprogramma.pro расспросила отца певицы Владимира Фриске.
«Даже не знаю. Нормально», - лаконично ответил он нашему изданию.
- А Ксения Новикова и Надя Ручка спрашивали вашего разрешения или просто мнения по поводу выпуска такого трека?
- Нет, не спрашивали, но я лично не против всего того, что касается Жанночки.
- 8 июля у Жанны был день рождения. Как вы провели этот день?
- Нормально. Сначала на кладбище, куда пришли все поклонники, друзья. Они почтили память Жанны, положили цветы. А потом те, кто хочет, поехали к нам домой и продолжили отмечать ее день рождения. Сидели до трех часов ночи. Было человек 18.
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Жанна Фриске. Фото: Global Look Press
- Это у вас такая традиция в этот день?
- Да, сначала идем на кладбище: и родственники, и друзья, и поклонники.
Я накрываю стол, я знаю одно местечко, и мы сидим. А потом все желающие едут к нам. Благо, это недалеко.
- В декабре прошлого года Ольга Орлова сказала, что хотела бы помирить вас с Дмитрием Шепелевым...
- Я знаю об этом. Но не знаю, получится или нет. Шепелев тоже ее игнорирует. Уперся, как бык!
- То есть вы готовы забыть этот конфликт ради внука Платона?
- Да про этот конфликт уже все забыли, кроме него. Пока Шепелев не уничтожит все Жаннино наследство, он не успокоится.
Жанна ведь оставила все Платону, а Шепелев все переполовинил.