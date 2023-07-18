Владимир Фриске: «Шепелев все переполовинил!»

Солистки группы «Блестящие» Ксения Новикова и Надя Ручка анонсировали в соцсетях выпуск новой версии знаменитой песни «А на море белый песок», которую впервые исполнила Жанна Фриске в 2009 году.

Теперь же композиция прозвучит в исполнении двух артисток совместно с самой Жанной, ушедшей из жизни восемь лет назад. Предполагается, что для записи трека использовалась фонограмма с записью голоса певицы.

Обе артистки разместили в своих соцсетях короткие видео, на которых они слушают собственное исполнение фрагмента трека. «Совсем скоро на всех площадках», - подписала его Ксения Новикова.

А как относится к появлению такого произведения один из самых близких людей в жизни Жанны? Об этом и не только Teleprogramma.pro расспросила отца певицы Владимира Фриске.