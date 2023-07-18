Владимир Фриске: «Шепелев все переполовинил!»

Родители Жанны Фриске Владимир и Ольга Фриске на вечере памяти певицы. Фото: Global Look Press

Отец Жанны Фриске рассказал Teleprogramma.pro, как относится к новому треку с записью голоса дочери и готов ли мириться с Дмитрием Шепелевым.

Солистки группы «Блестящие» Ксения Новикова и Надя Ручка анонсировали в соцсетях выпуск новой версии знаменитой песни «А на море белый песок», которую впервые исполнила Жанна Фриске в 2009 году.

Теперь же композиция прозвучит в исполнении двух артисток совместно с самой Жанной, ушедшей из жизни восемь лет назад. Предполагается, что для записи трека использовалась фонограмма с записью голоса певицы.  

Обе артистки разместили в своих соцсетях короткие видео, на которых они слушают собственное исполнение фрагмента трека. «Совсем скоро на всех площадках», - подписала его Ксения Новикова.

А как относится к появлению такого произведения один из самых близких людей в жизни Жанны? Об этом и не только Teleprogramma.pro расспросила отца певицы Владимира Фриске.  

«Даже не знаю. Нормально», - лаконично ответил он нашему изданию.

- А Ксения Новикова и Надя Ручка спрашивали вашего разрешения или просто мнения по поводу выпуска такого трека?  

- Нет, не спрашивали, но я лично не против всего того, что касается Жанночки.

- 8 июля у Жанны был день рождения. Как вы провели этот день?

- Нормально. Сначала на кладбище, куда пришли все поклонники, друзья. Они почтили память Жанны, положили цветы. А потом те, кто хочет, поехали к нам домой и продолжили отмечать ее день рождения. Сидели до трех часов ночи. Было человек 18.

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Жанна Фриске. Фото: Global Look Press  

- Это у вас такая традиция в этот день?

- Да, сначала идем на кладбище: и родственники, и друзья, и поклонники.

Я накрываю стол, я знаю одно местечко, и мы сидим. А потом все желающие едут к нам. Благо, это недалеко.  

- В декабре прошлого года Ольга Орлова сказала, что хотела бы помирить вас с Дмитрием Шепелевым...  

- Я знаю об этом. Но не знаю, получится или нет. Шепелев тоже ее игнорирует. Уперся, как бык!  

- То есть вы готовы забыть этот конфликт ради внука Платона?

- Да про этот конфликт уже все забыли, кроме него. Пока Шепелев не уничтожит все Жаннино наследство, он не успокоится.  

Жанна ведь оставила все Платону, а Шепелев все переполовинил.

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