Отец Жанны Фриске поделился семейной драмой: «Мальчик умер»

В день рождения Жанны Фриске, 8 июля, ее отец Владимир Фриске рассказал о том, с какой трагедией была сопряжена радость от рождения дочери 49 лет назад. Дело в том, что Жанна родилась не одна — на свет появились двойняшки, мальчик и девочка. Но мальчик в результате преждевременных родов умер. Жанна выжила, но была очень слабенькой: первые два месяца жизни ей пришлось провести в специальном боксе.

«Жанна родилась маленькая — всего 1 килограмм и 360 граммов. Семимесячная. Первое время к ней пускали только жену. Так бывает, что дети рождаются раньше срока. Слава Богу, все пошло нормально — выходили», — вспоминает Владимир Борисович.