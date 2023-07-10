Отец Жанны Фриске поделился семейной драмой: «Мальчик умер»

В день рождения Жанны Фриске, 8 июля, ее отец Владимир Фриске рассказал о том, с какой трагедией была сопряжена радость от рождения дочери 49 лет назад. Дело в том, что Жанна родилась не одна — на свет появились двойняшки, мальчик и девочка. Но мальчик в результате преждевременных родов умер. Жанна выжила, но была очень слабенькой: первые два месяца жизни ей пришлось провести в специальном боксе.
«Жанна родилась маленькая — всего 1 килограмм и 360 граммов. Семимесячная. Первое время к ней пускали только жену. Так бывает, что дети рождаются раньше срока. Слава Богу, все пошло нормально — выходили», — вспоминает Владимир Борисович.
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Он добавил, что за те 8 лет, что прошли со смерти певицы, в ее квартире все осталось по-прежнему — родители не меняют ничего, чтобы сохранить память о дочери.
«Там все осталось, как было при Жанне. Жена регулярно там ездит, убирает. Со временем возникают проблемы: то с электрикой, то с сантехникой. Мы вызываем мастеров. А больше ничего не трогаем. Эта квартира достанется Платону», — приводит слова Владимира Фриске издание «МК».